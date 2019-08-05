Сегодня, 5 августа, в 00:04 по душанбинскому времени на территории Таджикистана ощущались подземные толчки.

В Геофизической службе Академии наук Таджикистана "АП" сообщили, что эпицентр землетрясения располагался 302 км юго-восточнее от города Душанбе, в 28 км западнее Ишкашима на территории Афганистана.

Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 4 балла, в Душанбе ощущались толчки силой 2 -3 балла.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях в Таджикистане не поступала.

Между тем, как сообщают СМИ, со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), магнитуда подземных толчков в эпицентре - на северо-востоке Афганистана составила 5,1. Эпицентр располагался в 27 километрах к западу от афганского города Ишкашим. Очаг залегал на глубине 229,5 километра.

Таджикское общество отреагировало в соцсетях на землетрясение сразу же: в соцсетях стали жаловаться на то, что толчки были "какие-то необычные".

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