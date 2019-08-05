Таджикистан и Германия подписали соглашения о финансовом сотрудничестве на 2017-2019 годы. Общая сумма данного соглашения составляет 27 млн. евро.

Средства будут направлены на реализацию проектов «Усиление развития сельских районов за счет использования адаптированных земель и снижения риска стихийных бедствий» и на возведение «ГЭС Себзор», сообщает пресс-центр Министерства экономического развития и торговли страны.

Гидроэлектростанцию «Себзор» возводят на реке Шохдара в Горно-Бадахшанской автономной области. На малой ГЭС мощностью 10 МВт планируется производить до 60 млн. кВт/ч в год.

Cтарт ее строительству еще летом 2015 года дал президент республики Эмомали Рахмон.

В настоящее время строительные работы ведутся при поддержке правительства компанией «Памир Энерджи», которая занимается управлением электроэнергетических сетей ГБАО.

Общая стоимость проекта оценивается в $36,8 млн.

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