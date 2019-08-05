Летний фестиваль «Душанбе» пройдет на столичном ипподроме «Наврузгох» 17-18 августа. Самое долгожданное культурное событие лета ожидает быть максимум ярким, незабываемым и захватывающим: в нём примут участие звёзды таджикской эстрады и не только! Одним из специально приглашенных гостей летнего фестиваля станет популярный певец Мансур Джаъфари.

Ярмарка народных ремесел, театрализованные представления для детей и их родителей, фудзона на любой вкус и для самых взыскательных гурманов - полеты на воздушных шарах, розыгрыш ценных призов от спонсоров и партнеров мероприятия. Целых два дня настоящего праздника и веселья ожидает жителей и гостей столицы во время Летнего фестиваля «Душанбе», который начнётся вечером и будет продолжаться до глубокой ночи.

Пожалуй, главным сюрпризом для миллионов таджикистанцев станет выступление популярного персоязычного исполнителя – Мансура Джаъфари. Гость приготовил настоящий подарок нашим зрителям – в рамках фестиваля состоится презентация его нового альбома! Мансур проживает в США, но с большой радостью, преодолеет огромное расстояние для встречи со своими поклонниками из солнечного Таджикистана.

Летний фестиваль будет не только зрелищным, но и вкусным

Летний фестиваль обещает быть не только ярким, красочным и завораживающим, но и несомненно, вкусным и аппетитным: будет выставлена еда самых различных заведений города. Food zone будет разделён на 4 территории для обслуживания более 50 тысяч человек. И это не всё! Также будет выставлена зона для отечественных и экологически чистых и свежих фруктов разных регионов нашей Родины, где можно будет насладиться ими вдоволь.

На фестивале позаботятся не только о взрослых, но и детях

Летний фестиваль позаботится не только о взрослых, но и о детях. Их ждут культурно-развлекательные мероприятия с участием артистов столичного цирка, кукольного театра, представителей ДРЦ, мастер-классы от профессиональных художников, музыкантов, ремесленников, яркие шоу-программы, розыгрыши, запуски тысячи воздушных змей на территории фестиваля.

Будет возможность парить на воздушных шарах

В заключительный день мероприятия в 22:00 гостями будут массово запущены небесные фонарики, которые только подчеркнут всю зрелищность и радость от увиденного.

Профессиональные спортсмены прыгнут с парашютами с изображением флага Таджикистана и приземлятся на территории ипподрома c высоты 1500 м. У маленьких гостей мероприятия будет возможность запустить в небо тысячи воздушных змей, а также полетать вместе с родителям на аэростатах! Эмоции от полета останутся самыми незабываемыми!

Присутствующие будут иметь возможность выиграть 3 билета в Турцию от турецких авиалиний «Turkish Airlines», 200 посадочных мест на аэростат и много других призов!

Для того, чтобы выиграть посадочные места, любой желающий может зайти на официальный сайт фестиваля www.dufest.tj и зарегистрироваться для участия в розыгрыше.

Вход будет осуществляться только с предъявлением City Card

Детям до 10 лет вход бесплатный. В остальных случаях вход на фестиваль осуществляется непосредственно с предъявлением City Card. Карты беспрепятственно можно приобрести в ближайших терминалах «Express Pay». На всех входах ипподрома будут установлены турникеты, а плата за участие на фестивале взимается с самой карточки.

Отметим, что впервые Летний фестиваль «Душанбе» в столице прошёл в августе прошлого года и собрал на одной территории более 40 000 жителей и гостей столицы. По инициативе мэра столицы Рустама Эмомали фестивалю присвоили статус традиционного летнего праздника, который будет отмечаться ежегодно.

Исполнителем фестиваля является Rooyo Production

Правовую поддержку Фестивалю оказывает юридическая фирма «ЛЕКС».

Генеральные спонсоры:

Coca Cola Таджикистан, МДО «Dushanbe city»

Спонсоры: турецкие авиалинии «Turkish Airlines», New Energy Group

Партнеры: 55 Group , Федерация футбола Таджикистана

Digital Партнер: ХamaTarafa

Информационные Партнеры: Media-Group «Asia-Plus», ТВ «Спорт Варзиш HD».

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