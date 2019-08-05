Прогноз погоды по Таджикистану на 6 августа от чешской компании Windy.com. Самая максимальная температура в стране - в городе Бохтар: 43 градуса.

Cогласно британскому сайту Weather online в странах Центральной Азии 6 августа погода будет держаться при следующих температурах:

Таджикистан:

Узбекистан:

Туркменистан:

Кыргызстан:

Казахстан:

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