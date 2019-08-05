Младшая дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиёева назначена начальником Главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования, сообщила «Газете.uz», ссылаясь на пресс-службу МДО.
С декабря 2017 года Шахноза Мирзиёева работала заместителем начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития МДО.
Напомним, что в апреле 2019 года старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Саида также получила руководящую должность. Она была назначена из заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации главы государства.
У Шавката Мирзиеева трое детей: две дочери и сын Миралишер, который учится в школе.
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