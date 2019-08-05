Чиновники, ответственные за блокировку в Узбекистане таких веб-ресурсов, как Facebook и YouTube, сейчас сидят в тюрьме. Об этом сообщил руководитель Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) при президенте республики Комил Алламжонов в интервью видеоблогеру Кириллу Альтману в рамках проекта Alter Ego, пишет ИА Фергана.

Алламжонов также заявил, что Facebook и YouTube были разблокированы стараниями АИМК. Говоря о причинах закрытия сайтов, он добавил, что это была попытка некоторых чиновников уменьшить поток негативной информации.

«Я говорил, что с негативом надо бороться контраргументами и контрфактами. <…> Это долгий путь. Но это правильный путь, другого пути нет. В наше время, отключая интернет, ничего не добьешься», – сказал Алламжонов.

Алламжонов также рассказал о своей работе в качестве пресс-секретаря президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

По его словам, глава Узбекистана очень активен: рабочий день длится с девяти утра и заканчивается «неизвестно во сколько».

Он добавил, что пресс-службе, предоставляющей президенту информацию, нет смысла фильтровать ее, так как у Мирзиёева много источников, в том числе интернет. Если раньше можно было просто не положить на стол главы государства ту или иную газету, то сейчас, в эпоху современных технологий, скрыть ничего невозможно, отмечает он.

По мнению руководителя АИМК, с приходом Мирзиёева к власти в Узбекистане значительно улучшилась ситуация со свободой слова. Если раньше по большому счету учитывалась точка зрения одного человека (скорее всего, имеется в виду первый президент страны Ислам Каримов – прим. «Ферганы»), то сейчас любое должностное лицо вольно высказываться по различным вопросам.

«За прошедшие 25 лет в атмосфере контроля журналистики все чиновники расслабились. Они не разговаривали с людьми, не давали элементарных интервью, потому что им было запрещено. Чиновникам и руководителям, то есть первым лицам, открыто было запрещено выходить на прессу, на общество, на медиапространство. Должен был выходить только один человек, и все. При этом не было даже элементарных пресс-служб. В зарубежных странах работа с общественностью является важной частью обязанностей государственных служащих, потому что каждое свое действие они должны перед общественностью оправдать, объяснить. А у нас получилась ситуация, когда каждый сам себе король, мог делать что хочешь, а судьей тебе был только один человек. А у этого человека могли быть более узкие рамки или требования, нежели чем у 30-миллионного населения», – заявил Алламжонов.