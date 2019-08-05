В Самаркандской области у 31 человека диагностировали корь. Об этом сообщает «Самаркандский вестник» со ссылкой на Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) Самаркандской области.

371 больной с подозрением на корь был зарегистрирован Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Самаркандской области, у 31 человека болезнь подтвердили лабораторные анализы. Такова на сегодняшний день официальная статистика по кори, которую нам предоставило областное управление здравоохранения.

Данные со ссылкой на главного врача областного ЦГСЭН М. Отамуротову вызывают откровенную тревогу и подтверждают многочисленные слухи о вспышке заболевания корью в Самаркандской области.

А ведь только в марте руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний Нурмат Атабеков на пресс-конференции Министерства здравоохранения в Ташкенте сообщил, что эпидемиологическая ситуация по менингиту и кори в Узбекистане стабильная и находится под контролем.

О том, что Узбекистан входит в страны, где возможен рост числа заболевших корью, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предупредил загодя, потому как эпидемия кори бушует по всему миру. Причиной вспышки объясняют тем, что все больше людей отказываются от прививок.

ЮНИСЕФ обратился к правительствам стран, службам здравоохранения и родителям с призывом осознать, что вакцины безопасны и эффективны, необходимо прививать всех детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет во время вспышек заболевания, обучать медицинских работников и снабжать их всем необходимым, а также повышать эффективность программ иммунизации.

В ходе эпидемиологического расследования было выявлено, что болезнь в Самаркандскую область «привезли» из Республики Казахстан, города Ташкента и Ташкентской области.

Наибольшее количество зафиксированных больных приходится на Ургутский (67), Самаркандский (48), Пастдаргомский (39) и Тайлякский (36) районы. В Самарканде зарегистрировано 55 больных с подозрением на корь.

По оценкам ВОЗ, в 2017 году от кори в мире умерло 110 тысяч человек, большинство из которых дети в возрасте до пяти лет, несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины от этого заболевания. В том же году в Узбекистане не было зарегистрировано ни одного случая заболевания корью, однако уже в 2018-м число заболевших составило 18 человек.

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