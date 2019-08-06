Первую аудиокнигу таджикских народных сказок на государственном и памирских языках записывает актёр Фируз Сабзалиев, выпускник ВГИКа, который снимается в российском кино, вместе со своими таджикскими коллегами. Всего актёры запишут 15 народных сказок, и они надеются, что с помощью своей работы положат начало созданию аудиокниг на таджикском языке в нашей стране, сообщает Newreporter.org.

«Нужно ругаться, как наши мамы это делали, по нарастающей, заводись!» — говорит Фируз Сабзалиев звезде таджикского театра Мохпайкар Ёровой, которая озвучивает в маленькой студии персонажа старой таджикской сказки.

У героини Мохпайкар семь дочерей, которые по очереди закрывают двери в доме, и вот настала очередь для самой младшей и самой хорошенькой, но она отчего-то не справилась, за что и получает нагоняй. Это начало сюжета одной из 15 народных сказок, которые Фируз со своими коллегами записывают для первой аудиокниги на таджикском языке.

Мохпайкар Ёрова источник: newreporter.org

— В советское время записывали аудиокниги, а в годы независимости — нет; во всяком случае, я ни разу не слышал про что-то подобное. Мы решили создать первую аудиокнигу, чтобы положить начало этому делу, — говорит Фируз Сабзалиев.

К озвучке сказок Фируз привлек своих знаменитых таджикских коллег — актеров театра и кино, кроме того, к проекту подключились волонтёры и просто неравнодушные люди, которые по мере возможности стараются помочь проекту; всего в команде 20 человек.

— Мы планируем записать 15 сказок, в записи это будет около двух часов, — продолжает Фируз. — В озвучке первой сказки, которую мы уже сделали, участвуют 11 актеров — у каждого персонажа свой голос, плюс звуковые эффекты, музыка. Длительность этой сказки — 20 минут.

Всё повествование ведется на таджикском языке, но для оригинальности и правдоподобности герои сказок говорят на разных диалектах государственного языка. Кроме того, три сказки будут записаны на шугнанском и рушанском языках с переводом на государственный.

Все произведения для аудиокниги Фируз выбрал из сборника «Афсонахои Халки Точик» («Сказки таджикских народов» — прим. ред.), которая была издана в 1975 году.

— Это старые добрые таджикские сказки, которые в советские времена собирали по всей стране, и очень важно, что они написаны на правильном, понятном таджикском языке, — объясняет автор проекта.

Фируз Сабзалиев источник: newreporter.org

Запись аудиокниги должна быть закончена к 30 сентября этого года, после чего она будет выставлена в открытом доступе в интернете. Любой желающий сможет получить исходники записи для её последующего распространения, например, на дисках, поскольку не всем таджикистанцам доступен интернет.

Свой проект Фируз называет гуманитарным и пилотным; он и его команда надеются на продолжение: например, начать озвучку большой художественной литературы. И тоже на таджикском языке.

— Мы хотим создать направление, хотим, чтобы в Сети появились аудиокниги на таджикском языке. Современным людям, особенно детям, аудиокниги намного доступнее, и если мы хотим, чтобы они интересовались литературой, то нужно размещать её в других — более подходящих — форматах, — говорит Фируз.

Этот проект стал победителем конкурса на производство отечественного контента, который Internews объявил в начале мая этого года; для создания первой аудиокниги на таджикском языке был выделен грант. Цель конкурса — поддержка качественного контента в Таджикистане: телевизионных программ, специальных репортажей, документальных фильмов, журналистских расследований и других проектов. Всего в конкурсе принял участие 31 проект; пять из них, в том числе и создание первой аудиокниги, стали победителями.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.