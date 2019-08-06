Недавно меня пригласили в недельную образовательную поездку в Сингапур, где проходила конференция на тему китайской инициативы «Один пояс и один путь». В рамках этого мероприятия для группы из Центральной Азии, Афганистана и Монголии организовали недельный «ликбез» в сфере регионального сотрудничества в Юго-Восточной Азии. Конечно, помимо этого, мне и моим коллегам было очень интересно узнать больше о «Сингапурском чуде».

Нас пригласил известный сингапурский дипломат в отставке Каусикан Биллахари, а нашу поездку оплатил его друг детства и миллиардер, которого он нам так и не представил. По его словам, богатый друг выделяет в год определённую сумму денег на различные инициативы Биллахари, связанные с его интересами как бывшего дипломата и нынешнего академика. Мы знаем Биллахари как хорошего друга фонда Рамсфелда, у которого, в свою очередь, есть образовательная программа, выпускниками которой мы являемся. Данный фонд и сам Биллахари выбрали самых подходящих для этой поездки выпускников. Я надеюсь, что представленная выше информация ответила на вопросы: кто оплачивал поездку и зачем.

Зухуршо Рахматуллоев

Сингапур изнутри

Так вот, Сингапур - это город-государство в Юго-Восточной Азии с территорией примерно в 0,5% территории Таджикистана и с экономикой больше чем все экономики стран Центральной Азии вместе взятые. На этом маленьком клочке земли царит высокий уровень жизни для почти 6 миллионов сингапурцев. В целом, это маленький, дорогой и очень влажный город.

Сингапурцы гордятся следующими вещами: социальной гармонией, владением английским языком, меритократией и отсутствием коррупции. Несомненно, наличие всех четырех факторов способствует становлению любого государства. Первый премьер-министр и основатель Сингапура, Ли Куан Ю, позаботился о том, чтобы все этнические группы сосуществовали в мире, говорили на английском языке и не беспокоились о коррумпированной политической системe. Для Сингапура это была не просто мудрая политика руководства, а единственный способ сохранить новое политическое образование.

Социальная гармония

Социальная гармония для Сингапура и по сей день важна в силу того, что в этой стране проживают китайцы (74,2%), малайцы (13,2%) и индусы (9,2%). Все эти три группы отличаются этнически, говорят на разных языках и исповедуют разные религиозные учения. В таких условиях важно найти баланс и постоянно работать над межэтническими отношениями. Правительство Сингапура уделяет тщательное внимание поддержанию данного баланса. Невзирая на то, что в стране преобладают в основном этнические китайцы, меньшинства, такие как малайцы и индусы, свободно практикуют свою религию и традиции. Например, наш отель находился в районе под названием «Маленькая Индия», и там есть мечети, отчетливо слышен «Азан» и чтение Корана (видео). Конечно есть ряд законов, которые запрещают агрессивное навязывание религиозных взглядов, но основные свободы верующих никто не ограничивает. Сингапур преуспел в социальном планировании и на своем примере доказывает, что можно построить развитое государство, не ограничивая гражданские свободы людей. Соседние страны, например, КНР, отправляют сюда делегации для изучения сингапурской практики в части поддержания социальной гармонии и сосуществования разных этнических групп.

Английский язык

Государственные чиновники китайского происхождения на встречах в Пекине предпочитают говорить на английском языке и делают это осознанно, чтобы коллеги в КНР не воспринимали Сингапур, как Тайвань или Гонконг. Для Сингапура критически важна здоровая дистанция с мировыми державами, особенно с КНР. Английский язык служит основным языком общения для всех граждан Сингапура, что позволило Сингапуру улучшить взаимопонимание между разными этническими группами, работать более эффективно со всеми странами региона и мира, а также привлекать инвестиции в экономику. За время нашей поездки мы встретили много интересных людей, которые свободно владеют английским языком, и все чиновники на нашем «образовательном пути» в Сингапуре удивляли нас своей харизмой и эрудированностью. Также запомнилась критика местного таксиста политики государства на хорошем английском языке. От него мы узнали, что дети первого премьер-министра страны судятся между собой за недвижимость отца. Один из истцов - нынешний премьер-министр страны. Покойный Ли Куан Ю оставил после себя развитое и экономически сильное государство, но не смог предвидеть и избежать конфликтa между своими детьми из-за наследства. Радует то, что таксист - это универсальная профессия и альтернативный источник информации.

Меритократия

На протяжении всего нашего пребывания в Сингапуре, нам часто говорили о таком понятии, как меритократия. Один из наших собеседников, бывший министр иностранных дел Сингапура, Шунмугам Джаякумар, поделился своей историей - как его «заманили» на госслужбу. В период его успешной академической карьеры один из руководителей правительства предложил ему пост в команде Ли Куан Ю, на тот момент действующего премьер-министра страны. Ученый решил отказаться от предложения, но после услышанного аргумента, он не посмел этого сделать. Его попросили представить ситуацию, что в стране все пойдет «не так», а у него был шанс занять должность и не позволить этому произойти. В итоге он стал одним из самых успешных государственных служащих в истории Сингапура.

Меритократия это - система набора и продвижения кадров и специалистов в соответствии с их личными достижениями и способностями. В противовес можно привести в пример клептократию и непотизм в кадровой политике предприятия или любой другой организации, где набор или продвижение кадров зависят от цвета кожи, пола (мужчина или женщина) или наличия родственных связей. Сингапурцы глубоко верят в преимущество меритократии в создании любой политической или экономической системы. Возможно, этот подход имеет свои изъяны, но Сингапур на практике доказывает, что меритократия сослужила хорошую службу в достижении высокого уровня жизни.

Сингапур на своем примере популяризирует этот принцип. При встрече с министром иностранных дел Сингапура Вивиян Балакришнан, мы услышали от него интересную мысль: «Мы не навязывали и не будем навязывать свою модель развития другим странам, у каждого свой путь, и это ваша задача найти самый оптимальный путь для ваших стран». Как хороший дипломат, он говорил o достижениях своей страны скромно и осторожно. Но на каждой встрече с чиновниками Сингапура мы убеждались в их безоговорочной приверженности меритократическим принципам управления этим маленьким государством с гигантской экономикой.

Отсутствие коррупции

Коррупция - это то, что сегодня отличает богатую страну от бедной. Для Сингапура это проблема прошлого. В 1986 году коррупционный скандал пошатнул Сингапур. Министра, отвечающего за государственное развитие, обвинили в получении взятки в размере 1 миллиона долларов США от двух строительных компаний. Вскоре после этого он наложил на себя руки, так как, по некоторым данным, не смог пережить позор. Сингапур сегодня одна из самых некоррумпированных стран мира с высокими штрафами за жвачки и плевки на улице. Это город штрафов за самые нелепые административные правонарушения. Но у каждого правила в Сингапуре есть своя особая история. Например, закон о запрете жевательных резинок был принят в 1992 году, когда к власти пришел преемник Ли Куан Ю, после почти 10 лет с момента предложения запретить жвачки со стороны министра государственного развития в 1983 году из-за вандализма в социальном жилье. Это тот самый министр, который покончил жизнь самоубийством в 1986 году.

Способность Сингапура сохранять статус одного из самых некоррумпированных городов мира, скорее всего, заключается в умении применять ряд превентивных мер. Это такие меры как высокие зарплаты и другие прозрачные инструменты поощрения чиновников. Например, министр в Сингапуре получает в среднем 120 тыс. долларов США в месяц, и эта цифра варьируется в зависимости от результата работы чиновника. Наверное, на практике сложнее добиться полной отдачи от чиновника, если он или она не достиг(-ла) определенного достатка в жизни (пирамида Маслоу нам в помощь). Но если в стране существуют такие высокие зарплаты и достойный уровень жизни народа, то и казнить не жалко в случае доказанной коррумпированности чиновника. Вкратце, Сингапурский «лайфхак» научил нас тому, что государственный служащий должен получать достойный оклад, чтобы служить во благо людей. Или, как минимум, чтобы люди могли требовать от чиновника честной и усердной работы.

АСЕАН

В данном материале я бы хотел уделить особое внимание региональному сотрудничеству, на примере АСЕАН, ради чего нас пригласили в Сингапур. Для меня, как гражданина молодой республики, интересно изучать разные модели и факторы успешного развития государства. Одним из таких факторов, способствующих развитию и экономическому процветанию страны является тесное региональное сотрудничество.

Наш первый день запомнился кофе-брейком и совместными фотографиями с известными личностями. На следующий день началась неделя бурного обсуждения регионального сотрудничества АСЕАН в Сингапурском университете, где наш друг Биллахари организовал для нас аудиторию. Бывшие министры иностранных дел Таиланда, Филиппин, Индонезии и Сингапура поочерёдно - каждый день по одному экс-министру - делились своим опытом построения регионального блока и роль их стран в региональном сотрудничестве. Я узнал для себя, что: 1. Их сплотила борьба против коммунизма в 60-e; 2. Из-за принципа консенсуса они медленно принимают решения, что не позволило остановить насилие против мусульман-рохинья в Мьянме, которая является членом АСЕАН; 3. Это разношёрстная группа стран в Юго-Восточной Азии; 4. Если бы не АСЕАН, члены сотрудничества, по отдельности, были бы бессильны перед влиянием Китая, Японии и США.

Конечно, мне был очень интересен формат наших встреч, но больше всего мне и моим коллегам было любопытно узнать роль Сингапура в АСЕАН. Из расчёта на душу населения Сингапур - самое богатое государство АСЕАН с самой маленькой территорией. После Сингапура стоят Брунeй, благодаря нефти и газу (еще одна богатая мусульманская страна с богатыми недрами), и Малайзия, быстро развивающаяся мусульманская страна. Все эти страны АСЕАН уязвимы перед геополитическими амбициями мировых и региональных держав. Так считают сами члены АСЕАН, это их сплачивает сегодня и позволяет торговать без серьезных препятствий между собой, интегрироваться экономически и вместе бороться с вызовами современности.

Сложно представить, что настолько разные страны могут работать в одном региональном блоке и ладить между собой. Как я отметил ранее, ситуация с мусульманами в Мьянме очень сильно ударила по единству блока и им необходимо время, чтобы оправиться. Есть вероятность исключения этого государства из блока, если не будут наказаны ответственные лица. Также будет полезно отметить, что это региональное сотрудничество пережило много руководителей стран сотрудничества, что говорит об устойчивости созданной системы. Это союз монархий, военных диктатур и демократических государств с мусульманами, буддистами и христианами, которые пытаются создать региональное сообщество, невзирая на свою разношёрстность и непохожесть. «Если все было бы гладко в регионе, не было бы необходимости в АСЕАН».

Центрально-Азиатский экономический блок

После возвращения из Сингапура я решил поделиться со своими коллегами впечатлениями и знаниями, полученными в период моей образовательной поездки в Юго-Восточную Азию. Также в период поездки и после нее я осознано приводил параллели с возможностями регионального сотрудничества между странами Центральной Азии.

Региональное сотрудничество в ЦА было и остаётся актуальным по сей день. Правда, я бы хотел знать больше о возможностях улучшения данного сотрудничества и интеграции экономик региона. Мне, как предпринимателю, интересно работать в странах ЦА и за ее пределами. Сегодня благодаря мудрой политике Узбекистана по отношению к соседним странам, мы решили открыть представительство «Алиф» в Ташкенте. Работая в этом городе уже несколько месяцев, я не перестаю удивляться схожести наших стран, менталитетов и культур.

В рамках единого блока всем странам ЦА было бы легче решать вопросы регионального и мирового масштаба. Но дальнейшее сближение подразумевает уступки, концессии, либерализацию торговли, политическую волю и, конечно, терпение. Я предполагаю, что в последующие 5 лет официальный Ташкент может перенять роль регионального интегратора у Нур-Султана. Даже если Узбекистан и Казахстан будут соперничать в данном вопросе, процесс создания функционирующего экономического блока значительно ускорится. В здоровой и дружественной конкуренции страны региона будут активнее искать пути для сближения, и самые предприимчивые представители региона будут способствовать расширению экономических возможностей. Все страны региона могут внести свою лепту в создание новой Центральной Азии.

Иметь дело с одним экономическим союзом с одинаковыми правилами игры и доступом к единому рынку, как представляется, может быть более привлекательным для инвесторов из России, Китая, Европы, Америки и стран Персидского Залива. Открывая завод в одной стране региона, иностранный инвестор мог бы получить свободный доступ к рынку с более чем 70 миллионами потребителей с очень похожими потребительскими привычками. Но это «непаханное поле» больше всего должно заинтересовать местного инвестора ЦА, который готов вложиться в дополнительные мощности своего предприятия, чтобы обслуживать весь регион. Чаще всего, стараясь угодить иностранному инвестору, мы забываем об улучшении среды для внутренних инвестиций. Я убежден, что очень много денег нашего региона «припаркованы» за пределами региона или лежат под «подушками». Создав региональную экономическую площадку и прозрачные правила, мы могли бы привлечь внутренние инвестиции, которые по объемам могут быть гораздо масштабнее иностранных вложений и которые значительно улучшат конкурентоспособность региона в мировом масштабе.

Учитывая схожесть народов ЦА, общую историю, религию и переходный характер наших экономик, региональный экономический блок - это следующий естественный этап развития региона. О таком «букете» сближающих факторов могут только мечтать практически все региональные блоки мира, в том числе и Евросоюз. Помимо личных симпатий и дружеских отношений между главами стран региона, необходимо укреплять институциональные взаимоотношения и внутрирегиональный туризм. На улицах Ташкента все чаще можно заметить номерные знаки автомобилей из Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Афганистана. Узбекистан открывает свои границы и упрощает процедуры пересечения границы гражданам соседних стран. Правда, мой личный опыт пересечения таджикско-узбекской границы на автомобиле не совсем положительный, когда аж две овчарки ошибочно унюхали наркотики в моей машине. Меня спрашивали узбекские пограничники, не журналист ли я из-за моих вопросов и желания пожаловаться. Я не журналист, но я все же поделился своим впечатлением в данной работе. Тесные взаимодействия органов внутренних дел и таможенных служб могут свести подобные инциденты к минимуму. Пришло время убрать эти физические KПП и автоматизировать весь процесс пересечения границы в пределах региона.

Мы должны понимать, что человечество не придумало идеальных систем, но есть мировые модели регионального сотрудничества, которые мы можем адаптировать к нашим реалиям. Я убежден, что свободный экономический блок в ЦА не за горами, и Россия, как правопреемница СССР, в этом заинтересована. Если инициаторами и сторонниками подобного регионального образования будут выступать сами страны ЦА, то в будущем присоединиться или присоединить этот блок к более расширенному формату сотрудничества будет намного проще. Навязывание стандартов и правил извне региона на данный момент не совсем эффективно из-за разных экономических позиций между странами ЦА и другими странами СНГ.

Моя образовательная поездка в Сингапур внесла ясность в понимание того, как Сингапур добился таких экономических высот, учитывая свой размер и отсутствие природных ресурсов. Я узнал, что для Сингапура важна социальная гармония, защита фундаментальных гражданских свобод, знание английского языка, меритократия и отсутствие коррупции. Все эти факторы помогли Сингапуру стать одной из самых богатых стран в мире, и более того, быть передовым промоутером и бенефициаром регионального сотрудничества под названием АСЕАН. Региональное сотрудничество АСЕАН - это один голос и один региональный блок, который коллективно отвечает на вызовы современности. После многочисленных встреч с высокопоставленными людьми на тему АСЕАН, я понял, что региональный экономический союз в Центральной Азии - это следующий естественный этап развития нашего региона. Региональная политика Узбекистана может послужить еще одним дополнительным импульсом для тесного взаимодействия стран региона. Нам необходимо видеть больше успешных предприятий, у которых будет беспрепятственный доступ к рынку с населением более 70 миллионов человек. Только в этом случае наш бизнес может быть конкурентоспособен в регионе и в мире. Страны ЦА очень близки по духу, культуре и менталитету и, соответственно, сотрудничество и дальнейшая экономическая интеграция значительно ускорят экономическое развитие региона.

P.S. Я хочу поблагодарить Александра Бoрдачева, Равшана Собирзода, Абдулло Курбанова и Мунаввару Шукурову за их неоценимую лепту в данную работу.