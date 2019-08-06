В Рязанской области в страшном ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек, в том числе и один ребенок - граждане Таджикистана.

Страшная авария произошла утром в районе 5:00 (МСК) в Сасовском районе области, под Рязанью. Столкнулись микроавтобус и внедорожник Toyota Land Cruiser.

Все погибшие — мигранты, граждане Таджикистана: пятеро взрослых и один несовершеннолетний ребенок, сообщают российские СМИ.

Различные повреждения получили еще восемь человек. Двоих из них — мальчика-пассажира микроавтобуса и еще одного пострадавшего — доставили в Сасовскую центральную районную больницу.

Погибшие были пассажирами микроавтобуса Mercedes Vito, который был заказан в частном порядке и ездил с российскими номерами.

Иброгим Ахмадов - пресс-секретарь представительства Минтруда Таджикистана в России, сообщил "АП", что личности погибших сейчас устанавливаются. Сотрудники представительства Минтруда Таджикистана в Москве выехали на место трагедии.

«По предварительным данным, все погибшие являются гражданами Таджикистана, но действительность сегодняшней России такова, что зачастую таджиков принимают за узбеков или азербайджанцев», - отметил он, добавив, что точная информация о погибших будет распространена позже.

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