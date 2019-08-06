Ровно 8 лет назад - 6 августа 2011 года - в Таджикистане вступил в силу закон «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей».
По статистике Генеральной прокуратуры, за полгода 2019 года в Таджикистане за несоблюдение норм этого закона привлечены к административной ответственности 2 тыс. 230 родителей. Они оштрафованы на 165 сомони каждый за то, что не смог контролировать своевременное посещение школы со стороны своих детей, допускали бродяжничество детей, упускали из вида то, что их дети носили с собой в школу телефоны, и в ночное время сидели в центрах компьютерных игр.
Предлагаем Вам пройти ТЕСТ и проверить себя на знание данного закона.
В связи с этим мы поговорили с родителями на улицах Душанбе, чтобы узнать насколько они осведомлены, взяли их мнение как лучше воспитывать детей и как наказать родителей. Этот видеосюжет вы можете смотреть на нашем сайте вечером.
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