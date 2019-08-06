Таджикистан переходит на топливо стандарта Евро-5. Он в десятки раз чище своего предшественника. Что это значит для обычного жителя, и как улучшится экология города – расскажем и покажем.
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Подростков-неонацистов задержали за убийство мигранта из Киргизии в центре Москвы
В Таджикистане пройдут рейды по «скромным» дастарханам. Ждете?
ООН: Уроженец Таджикистана возглавляет «Исламское Государство» в Афганистане
В страшном ДТП под Рязанью погибли шесть граждан Таджикистана, возвращавшихся на родину
Кыргызстанцы попытались камнями изгнать китайских золотодобытчиков с рудника
Шабнам Сурайё и Юлдуз Усманова подарят концерт худжандцам на Иди Курбон
Wi-Fi компании «МегаФон Таджикистан» появился в парке Фирдавси
В Таджикистане выйдет первая аудиокнига народных сказок
Афганистан – это не только война и наркотики. Другой взгляд
Июль в этом году стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений
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