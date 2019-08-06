Эмомали Рахмон открыл в Бальджуванском районе Хатлонской области цех по переработке камней, дорогу, швейный цех, водопроводную линию и даже ресторан. Президент также провел встречи с местным населением, сообщает его пресс-служба.
В фоторепортаже вы узнаете, какие объекты открыл в Бальджуване президент. Все фото предоставлены пресс-службой главы государства.
Цех по переработке местных камней
Эмомали Рахмон в селении Калтачанор сдал в эксплуатацию цех по переработке местных камней ООО «Элегант-Бальджувон». Он оснащен современным оборудованием, здесь налажена переработка местных природных камней, в том числе мрамора, которой занимаются 20 местных жителей. Мощность переработки на первом этапе составит 12 тысяч квадратных метров, а в будущем его деятельность будет расширяться и достигнет 40 тысяч квадратных метров.
Отмечается, что на территории цеха созданы интенсивные сады по выращиванию яблок и винограда. Также построена теплица для выращивания саженцев интенсивных деревьев, а в будущем планируется создание бассейна для выращивания рыб на территории одного гектара.
Автодорога «Кангурт — Бальджувон — Ховалинг»
Президент открыл автомобильную дорогу «Кангурт — Бальджувон — Ховалинг» протяженностью почти 43 километра, ее ширина составляет 7 метров. Она возведена за счет средств гранта Азиатского банка развития.
На всем протяжении дороги построены 6 мостов, общей длиной 455 метров, 5 стоянок и другая необходимая инфраструктура. Дорога соответствует четвертой категории дорожного строительства. Работы по ремонту дороги были начаты в июле 2018 года и завершены досрочно.
Салон красоты и швейный цех
Президент также открыл двери центра обслуживания «Гулдастон». Здесь женщины района будут привлечены к работе, а молодые девушки к учебе. Первый этаж состоит из салона красоты, точки по продаже готовой одежды, зала заседаний. На втором этаже находятся швейный зал с 20 швейными машинами. Здание на площади 290 квадратных метров построено молодым предпринимателем Насимджоном Сатторовым.
Пресс-служба президента отмечает, что этот швейный цех является единственным в Бальджувонском районе, где шьется школьная форма и другие виды одежды с учетом требований заказчика.
Современный сквер
В районном центре Бальджувана Эмомали Рахмон открыл современный сквер общей площадью 80 соток. "Он создан предпринимателями при поддержке патриотически настроенных жителей района", - отмечает пресс-служба президента.
Все аллеи в сквере вымощены плитами, внутри и вокруг сквера установлены 88 современных фонарей и 24 беседки, что позволит жителями гулять в вечернее время. Здесь высажены более 4-х тысяч декоративных и тенеобразующих деревьев, более 7 тысяч сезонных и постоянных цветов.
Водопровод
В селении Калтачанор президент сдал в эксплуатацию линию питьевого водоснабжения. Питьевая вода в этой местности подается специальными наосами посредством вертикальной скважины глубиной 60 метров. Этой водой будет пользоваться четырехтысячное население селений Охбулок-1, Охбулок-2 и Солмолидашт, сообщает пресс-служба президента.
Жители этих трех упомянутых отдаленных селений в течение многих лет испытывали трудности по причине нехватки питьевой воды.
Отдел Агентства труда и занятости населения и отделение Миграционной службы
Рядом с центральным сквером района президент открыл дверит нового отделения Агентства труда и занятости населения. В здании также размещены составные структуры Министерства труда, миграции и занятости населения, в том числе филиал Государственного учреждения «Центр обучения взрослых», и отделения Миграционной службы.
Ресторан «Насими Бальджувон»
В Бальджуване президент открыл современный ресторан «Насими Бальджувон»: одновременно он может принять до 200 посетителей. Во дворе ресторана высажено 50 различных тенистых деревьев, а при входе во двор ресторана «Насими Бальджувон» построены два красивых фонтана.
Детский сад
В рамках поездки Эмомали Рахмон сдал детсад, рассчитанный на 100 детей.
Рабочая поездка президента в район продолжается.
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