АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 АВГУСТА 2019 ГОДА

- В Хороге продолжится Международный инвестиционный Форум «Памир Инвест 2019».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 АВГУСТА

1933 - Открытие гидрогляционно-метеорологической обсерватории при леднике Федченко.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 АВГУСТА

1924-1984 – Родился поэт Мухиддин Фархат.

1935 – Родился актер кино и художник Шавкат Абдусаломов.

1947 - Родилась актриса театра и кино Рачабгул Косимова.

Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 7 августа от чешской компании Windy.com.

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