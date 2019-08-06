Восемь лет назад был принят закон «Об ответственности родителей за воспитание детей». Положение детей за это время не улучшилось. Регулярные негативные сообщения – тому подтверждение. То дети поджигают друг друга, то жестоко убивают, или устраивают массовые драки.
Мы вышли на улицу, и узнали у горожан, знают ли они о законе, о своих правах и обязанностях, и что делать, чтобы дети оставались людьми.
Проверьте, насколько вы знакомы с законом об ответственности родителей за воспитание своих детей, пройдя тест.
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