Уроженец Таджикистана Самариддин Раджабов, арестованный по уголовному делу о массовых беспорядках на митинге 27 июля в Москве, объявил голодовку в изоляторе временного содержания. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат Анри Цискаришвили, пишет Медуза.

По его словам, Раджабов держит голодовку с 1 августа в знак протеста против выдвинутых против него обвинений.

«Это не сухая голодовка, он пьет жидкости, чай с сахаром, воду», — добавил защитник.

Пресненский суд Москвы 2 августа арестовал уроженца Таджикистана Самариддина Раджабова на два месяца за незаконное участие в массовых беспорядках в Москве. Он был среди тех, кто якобы участвовал в несанкционированном митинге 27 июля. В тот день Россгвардией было задержано более 1300 человек.

21-летний Самариддин Раджабов, уроженец Таджикистана, участвовал в акции 27 июля, был арестован по административной статье. Но, при этом обвиняется в участии в массовых беспорядках (по статье 212-й часть 2 грозит лишение свободы до восьми лет).

На суде по административной статье он не признал вину. По версии следствия, он кинул пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов и попал ему в шею.

По словам самого Самариддина, 27 июля он сидел на лавочке в центре города и никаких противозаконных действий не совершал.

Как сообщают СМИ, во время судебного заседания несколько человек заявили представителям суда, что им должно быть стыдно за арест абсолютно невиновного человека. «Держись, брат!» — призывали Самариддина другие участники процесса.

СМИ написали, что Самариддин - рэпер, известный под псевдоним MarDD. В его биографии в социальных сетях указывается, что окончил школу Талдома.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.