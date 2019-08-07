Президент продолжает поездку по районам Хатлона и сегодня, 7 августа, прибыл в Ховалингский район Хатлонской области. В райцентре его встретили местные жители.

Тут же по прибытию президент ознакомился с искусством выпечки лепешек со стороны местных домохозяек, сообщает пресс-служба главы государства.

фото пресс-службы президента РТ

В Ховалинге, куда глава государства приехал из Бальджувана, он также ознакомится с социально-экономическим положением района и сдаст в эксплуатацию несколько объектов культуры, образования, экономики.

фото пресс-службы президента РТ

Глава государства также проведет встречу с активом района.

Вчера в Бальджуване президент открыл дорогу «Кангурт — Бальджувон — Ховалинг» протяженностью почти 43 километра, которая возведена за счет средств гранта Азиатского банка развития и водопроводную линию. Этой водой будет пользоваться четырехтысячное население селений Охбулок-1, Охбулок-2 и Солмолидашт, сообщает пресс-служба президента.

Что еще вчера открыл президент в Бальджуване смотрите в фоторепортаже.

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