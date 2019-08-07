Посольство Китая в Киргизии выпустило официальное заявление по поводу конфликта на руднике Солтон-Сары, который разрабатывает китайская компания Jhong ji Mining, сообщает Фергана.
В посольстве отмечают, что 5 августа митингующие местные жители «незаконно вторглись на территорию китайской компании, насильственно избили ее сотрудников, в результате чего десятки граждан КНР получили ранения». Посол Китая Ду Дэвэнь навестила раненых в больницах. Она также обсудила ситуацию с вице-премьером Киргизии Женишем Разаковым.
«Данный инцидент принес огромные экономические и физические потери компании и ее сотрудникам. Китайская сторона выражает серьезную озабоченность и сделала резкое представление кыргызской стороне», — говорится в заявлении посольства.
В документе подчеркивается:
«В течение долгих лет китайские предприятия инвестируют и занимаются бизнесом в Кыргызстане, вносят весомый вклад в улучшение благосостояния местного населения и укрепление традиционной дружбы между народами двух стран».
Конфликт вокруг золоторудного месторождения Солтон-Сары начал разворачиваться 15 июля, когда местные жители обвинили Jhong ji Mining в гибели 22 баранов. Экспертиза не подтвердила связи между гибелью животных и работами на руднике, но компания все же решила выплатить владельцам баранов компенсацию (предполагалось, что это успокоит сельчан).
Вскоре в отношении Jhong ji Mining выдвинули новые обвинения — якобы из-за рудника у двоих детей возникла кожная болезнь. Это тоже не подтвердилось экспертизой. Но конфликт продолжал нарастать, в ночь на 3 августа между двумя местными жителями и электриками, работавшими на Jhong ji Mining, произошла драка.
Наконец, 5 августа у рудника собрались около 500 протестующих, которые стали забрасывать рабочих камнями. После этого 19 человек были госпитализированы в Нарынскую областную больницу.
Еще 28 китайских рабочих обратились в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Всем им оказали помощь амбулаторно.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Выдворен на 5 лет. Гражданин Таджикистана скрывался от армии в России
Молодой житель Истаравшана в порыве ревности зарезал жену прямо в такси
В Худжанде пройдет международный эстрадный фестиваль «Согдийский дастархан»
JICA и Федерация футбола Таджикистана организовали мастер-класс по футболу для юношеских команд Таджикистана
Самую большую мечеть региона сдадут в честь главного праздника Таджикистана
В Казахстане ужесточат правила обмена валюты
Эмомали Рахмон приехал в Ховалинг
Рустам Эмомали указал места, где можно забивать скот на Иди Курбон
Новый посол Украины в Таджикистане приступил к работе
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 7 августа 2019 года
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста