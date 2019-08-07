Строители объекта, чтобы завершить строительства в указанный срок, в эти дни работают круглосуточно. Мечеть будет сдана президентом в дни празднования 28-й годовщины государственной независимости Таджикистана, сообщили "АП" в правительстве.

Одновременно на территории мечети смогут совершать богослужение около 120 тысяч человек.

Первый камень в фундамент самой большой мечети в Центральной Азии был заложен Эмомали Рахмоном в октябре 2009 года в рамках событий, приуроченных к 1310-летию основателя ханафитского мазхаба имама Абу Ханифы.

Строительство мечети на севере Душанбе началось в октябре 2011 года и продолжается уже 8 лет. Цена проекта оценивается почти в $100 млн: $30 млн выделило правительство Таджикистана, остальное — катарское правительство.

Мечеть располагается на 12 гектарах земли, где будут находиться также библиотека, музей, конференц-зал, административные здания, столовая и стоянка на 4 тыс. машин. Мечеть будет иметь 4 минарета высотой 75 м, главный купол, чья высота составит 47 м, и 20 малых куполов.

В ней одновременно смогут совершать намаз порядка 120 тыс. человек. Планируется, что мечеть в Душанбе станет одним из самых величественных архитектурных сооружений страны, а также крупнейшим религиозным объектом, построенным в Таджикистане за годы независимости.

Сейчас на объекте трудятся свыше 600 специалистов из Таджикистана и зарубежных стран.

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