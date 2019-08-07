Судебные приставы выдворили из России 18-летнего гражданина Таджикистана, который скрывался в Чувашии от призыва на военную службу, сообщает региональное УФССП по Чувашской Республике.
Основанием для выдворения стало постановление, выданное судом по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
В судебном заседании 18-летний гражданин Таджикистана пояснил, что на родине у него семья - родители, сестра, брат. В России родственников, работы, а также какого-либо имущества у него не имеется, однако с выдворением он не согласен, т.к. в Таджикистане молодого человека могут призвать на службу в армию.
Рассмотрев материалы дела, суд постановил назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, а это значит, что теперь въезд на территорию России для него под запретом на ближайшие пять лет.
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