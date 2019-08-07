Инженеры компании МегаФон Таджикистан ввели в эксплуатацию новые базовые станции четвертого поколения в районных центрах Восе, Хамадони и Пяндж Хатлонской области. Оператор первым запустил высокоскоростной 4G-интернет на территории этих районов.

С начала этого года МегаФон Таджикистан, активно развивая сеть 4G, запустил порядка 15 базовых станций в районных центрах региона. Проведенные технические работы способствовали росту количества пользователей сети 4G – их стало в 7 раз больше по сравнению с летом прошлого года.

«В последнее время основной прирост пользователей 4G-интернета идет за счет жителей райцентров. И нас это радует: в населенных пунктах, которые раньше считались «глубинкой», наши абоненты получают самые современные услуги связи, включаются в мировое информационное пространство благодаря мобильному интернету. В результате развития нашей инфраструктуры в зоне доступа сети 4G должна оказаться вся населенная территория Хатлона, что соответствует задачам построения цифрового общества в республике», – комментирует Маджид Сайтасанов, директор регионального управления компании МегаФон Таджикистан по Хатлонской области.