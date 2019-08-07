На предпраздничной ярмарке продукция, особенно продукты первой необходимости, реализовывалась по ценам на 10- 20 процентов ниже рыночных, а мясо по 38 сомони.
На площади у театра Камоли Худжанди областного центра при участии главы Согда Раджаббоя Ахмадзода и мэра Худжанда Маъруфа Муҳаммадзода стартовала ярмарка-продажа сельхозпродукции, сладостей и других товаров первой необходимости, приуроченная к священному празднику Иди Курбон.
На ярмарке килограмм говядины и баранины в день открытия реализовывался по 38 сомони, куриного мяса по 20 сомони, лука и моркови по 2 сомони, картофеля 1-1,5 сомони, риса 9 сомони. 50-килограмовый мешок муки продавался по 150 сомони, - сообщил АП пресс-секретарь главы города Худжанда Маъмур Юсуфов.
В целом аграрии области представили на продажу более 150 тонн продукции.
Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода в ходе ознакомления с ярмаркой дал указания и поручения ответственным лицам еще более насытить ярмарку разнообразными продуктами.
Также он рекомендовал реализовывать продукцию по ценам на 10-20 процентов ниже рыночных, особенно продуктов первой необходимости.
Раджаббой Ахмадзода отметил, что ярмарка-продажа сельхозпродукции и продуктов первой необходимости организована в преддверии Иди Курбон согласно указаниям и поручениям президента страны с целью обеспечения изобилия праздничного дастархана жителей.
Глава области также сообщил, что в честь праздника 20 тысячам малоимущих семей будет оказана единовременная помощь в виде продуктов питания, сообщил Маъмур Юсуфов.
В ходе ознакомления с ярмаркой к председателю области обратилась малоимущая жительница города Худжанда Тухтаджон Файзиева, которая в ближайшее время намеревалась женить сына. Выслушав ее, Раджаббой Ахмадзода в качестве свадебного подарка закупил и передал ей 100 кг риса, 40 кг масла, 40 кг мяса, картофель, морковь и фрукты.
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