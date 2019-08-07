Автомобиль «ВАЗ-2106» взорвался на улице Советской Армии в Магнитогорске утром в среду, 7 августа. Детонация произошла в момент, когда владелец машины разблокировал замок, чтобы открыть дверь. Пострадавшего водителя - уроженец района Кушониён Хатлонской области Таджикистана - увезли в больницу.

Как стало известно "АП" от источники в городе Магнитогорск, пострадавший находится в реанимационном отделении городской больнице. "Сегодня ему провели две операции, его состояние считается тяжёлым", - сообщили они.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области подтвердил, что в результате взрыва пострадал владелец машины.

«Сегодня утром мужчина подошел к своей машине, при открытии двери произошел взрыв. В настоящее время он находится в больнице с повреждением ног», — заявили в ведомстве.

Региональный Минздрав уточнил, что пострадавший в данный момент в состоянии средней тяжести.

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Челябинской области завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

В качестве основной версии преступления рассматривается деятельность потерпевшего на продуктовом рынке. Руководство регионального СК взяло расследование на контроль.

Издание «Верстов.Инфо» со ссылкой на собственный источник сообщило, что само взрывное устройство было маломощным, направленного действия, поэтому версия о теракте несостоятельна. При этом собеседник не исключил, что речь идет о попытке сведения личных счетов.

Источник сетевого издания «74.ру» не исключил, что причиной подрыва автомобиля стали внутренние разборки между участниками диаспоры. Сам пострадавший никого конкретно не подозревает, объясняя, что мотивом могли стать личные неприязненные отношения.

Ura.ru со ссылкой на собственные источники подтвердило, что это действительно могут быть разбирательства между мигрантами. Агентство напомнило, что в начале июля в кафе на привокзальной площади города произошла ссора двух представителей таджикской диаспоры. Она переросла в массовую драку, которую пришлось разгонять сотрудникам ОМОН и полиции.

За несколько дней до этого на Центральной городской ярмарке, где работают выходцы из Таджикистана, произошел крупный пожар. Огонь возник глубокой ночью и очень быстро распространялся. Накануне полицейские провели рейд по выявлению незаконных мигрантов на городских рынках Магнитогорска.

Напомним, первой ночью нового 2019 года в городе Магнитогорск произошел взрыв бытового газа, при котором пострадали более 40 человек в том числе семья Улфатовых - уроженцев района Кушониён Хатлонской области.