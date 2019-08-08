АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 АВГУСТА
- Президент продолжает рабочую поездку по районам Хатлона
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 АВГУСТА
1967 - В Москве состоялось открытие Недели культуры и искусства Таджикистана.
2011 - Произошел сильный пожар на крупнейшем вещевом рынке Душанбе «Корвон».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 АВГУСТА
1911-1948 – Родился писатель Хомид Обиди.
1935 – Родился писатель, журналист Насим Рачаб.
1946 – Родился заслуженный работник Таджикистана Акрамчон Ризоев.
1951 – Родился ученый Бобоназар Гафор.
1960 – Родился доктор медицинских наук Гаюр Ашуров.
Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 8 августа от чешской компании Windy.com.
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