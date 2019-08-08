АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 АВГУСТА

- Президент продолжает рабочую поездку по районам Хатлона

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 АВГУСТА

1967 - В Москве состоялось открытие Недели культуры и искусства Таджикистана.

2011 - Произошел сильный пожар на крупнейшем вещевом рынке Душанбе «Корвон».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 АВГУСТА

1911-1948 – Родился писатель Хомид Обиди.

1935 – Родился писатель, журналист Насим Рачаб.

1946 – Родился заслуженный работник Таджикистана Акрамчон Ризоев.

1951 – Родился ученый Бобоназар Гафор.

1960 – Родился доктор медицинских наук Гаюр Ашуров.

Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 8 августа от чешской компании Windy.com.