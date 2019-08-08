Депутат парламента и лидер Демократической партии Таджикистана Саиджафар Усмонзода часто идет против течения. Он известен своими смелыми заявлениями и жесткой критикой правительства и влиятельных ведомств. «Неужели он не боится?», - спрашивают наши читатели. Мы пошли и спросили.
В эксклюзивном интервью «АП» Саиджафар Усмонзода рассказал, каким должен быть президент, в чём ошибка избирателей и депутатов, почему он не боится выступать с критикой чиновников и что ценное держит у себя дома.
Он также ответил, можно ли вывести таджикский Ворух из статуса анклава в Киргизии и почему делимитация и демаркация госграницы с этой страной затянулась на такой долгий срок? И сообщил, что основная проблема Кыргызстана - это их демократия.
"Каждый приход к власти сопровождается кровопролитием. Мне в Кыргызстане рассказывали, как платили людям от 30 до 50 долларов и выводили их на митинг. Разве это демократия? Наоборот, они должны использовать нашу модель демократии. Мы не можем копировать все ценности западной демократии. Мы имеем свою историю, религию, цивилизацию, культуру, обычаи и традиции. Поэтому наше правительство объединяет эти ценности с демократией. То есть, мы создали свою модель демократии, и она более подходящая для стран Центральной Азии", - отметил он.
О чем еще поведал нам политик читайте в свежем номере газеты «Asia-Plus». Он уже в продаже!
Кореянка подняла панику в самолете из-за мнимой узбекской «террористки»
7 таджикских сувениров, которые туристы могут увезти с собой
Адвокат Атамбаева заявил о сохранении за ним неприкосновенности
Самаркандские власти обязали владельцев дорогих авто обслуживать гостей фестиваля «Шарк тароналари»
Мясо по 38 сомони: в Худжанде открылась ярмарка к Иди Курбон
«Я очень вас прошу повлиять на ту сторону». Зеленский позвонил Путину
Взрыв машины в Магнитогорске. Пострадал таджикский мигрант из района Кушониён
МегаФон Таджикистан запустил новые базовые станции 4G в районах Восе, Хамадони и Пяндж
В Ховалинге появились больница, гостиница и стадион. Что еще открыл президент? (фоторепортаж)
Покорить вершину и умереть. Как пик Ленина отнял восемь женских жизней
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста