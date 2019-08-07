Одних фотографий в Instagram не хватит для того, чтобы запечатлеть в памяти свои впечатления о поездке в Таджикистан. Мы собрали самую колоритную атрибутику нашей страны, которую не стыдно будет привезти родным и друзьям в подарок, а также оставить себе на память.

Джурабы

Не только стильный и памятный, но и полезный сувенир. Удлиненные носки с ярким орнаментом, чем-то похожие на укороченные гетры, изготавливают из натуральной козлиной или бараньей шерсти, так что эти стильные носочки точно согреют вас и ваших близких в холодную погоду. В этом материале вы можете узнать больше о памирских джурабах и о том, кто их создает.

cultinfo.ru

Деревянный табак

Сувенир, конечно, получится тяжелый, зато эксклюзивный – мало где еще вы такой найдете. Таджикскиие деревянные тарелки создаются вручную из орехового дерева, чинаров или тутовника, и используются для особых национальных блюд – курутоба, шакароба, фатиршурбо и фатирмаска.

Еда, которая подается в табаке, приобретает особый вкус и запах. К тому же таджикский табак – это отдельный вид искусства, который обязательно обратит взоры ваших знакомых своей аутентичностью, экологичностью и искусными узорами, выполненные мастерами вручную.

Наш подробный материал о том, как из куска древесины можно сделать большую тарелку для коллективной еды – табак можно найти здесь.

источник life.ansor.info

Атлас

Мотивы таджикской национальной ткани – атласа вот уже много сезонов пользуются популярностью и мировых дизайнеров. К таджикскому орнаменту икат в разное время прибегали модные дома Oscar de la Renta, Balenciaga, Gucci, Roberto Cavalli, а также бренды Zara, HM, Forever 21 и L.A.M.B., созданный певицей и актрисой Гвен Стефани.

Так что отрезы из атласа станут не только модным, но и дорогим подарком, ведь его изготавливают из коконов шелкопряда. Стоимость натурального атласа в разы выше искусственного, но качество ткани будет радовать долгие годы.

источник: today.tj

Помимо отреза ткани, в Таджикистане можно закупить также разные аксессуары с национальным орнаментом – шарфы, сумки, косметички и пр.

Посмотреть на наряды из таджикских тканей можно в нашем видео.

Керамика

Секреты керамических изделий – посуды, кувшинов, ароматических ламп, которые изготавливаются таджикскими мастерами, передаются из поколения в поколение. Вся работа по созданию изделий выполняется вручную, а покрываются они узорами традиционных восточных мотивов.

источник: tajemb.kiev.ua

О том, как создаются керамические творения, можно посмотреть здесь.

Совет! Будьте осторожны во время транспортировки таких сувениров – берите их либо в ручную кладь, либо оформляйте, как хрупкий багаж.

Таджикский корд

Привезите домой стильный, надежный и универсальный таджикский нож – корд, который хотя и относится к полноценному холодному оружию, но станет украшением любой кухни, любого стола. Таджикский корд имеет прямой клинок, одностороннюю заточку и длинную рукоять из кости, рога или дерева, так что его вполне можно использовать в хозяйственных нуждах. В частности, для нарезки мяса.

источник: varandej.livejournal.com

Такой сувенир нельзя проносить в салон самолета, поскольку он относится к колюще-режущим предметам. Оформляйте свой сувенир сразу в багаж.

Памирские самоцветы

Быть в Таджикистане и не накупить местные полудрагоценные камни и украшения из них – большое недоразумение. Знаменитый бадахшанский лал, бирюза, гранат, сердолик, лазурит, аметист, горный хрусталь, розовый кварц – это далеко не все, чем богаты недра Таджикистана. Необычные восточные крашения можно купить по выгодной цене, которые будут напоминать вам о горном крае еще очень долго.

источник: today.tj

Национальная тюбетейка - токи

Скорее всего, носить токи ни вы, ни ваши знакомые не будете, если только не в тематический вечер, посвящённый Таджикистану. Тем не менее, это интересный и недорогой тематический сувенир из таджикского края.

По форме, использованию цветовой гаммы, узору вышивки таджикской тюбетейки можно определить, из какого региона ее владелец: на севере тюбетейки четырехугольные, на юге и востоке - округлой формы.

источник: tajemb.kiev.ua

Четырехугольные тюбетейки означают четыре стихии или четыре времени года, круглые символизирует форму Солнца.

Узор тюбетейки - это не только характерный художественный рисунок, но и оберег. На Памире многие узоры сохранились еще со времен зороастризма. Рисунок, расположенный сверху тюбетейки, означает солнце, узоры по бокам - "ширози" - от сглаза.

Другими традиционными таджикскими орнаментами на тюбетейках являются розы, звезды, тюльпаны, кресты, зигзаги, рудиментарные изображения животных. Очень часто изображается лилия – как символ всех четырех стихий одновременно.

Жительница Москвы в памирской тюбетейке Фото Марины Ульяновой

Удачных вам покупок и приятных впечатлений от Таджикистана!

С другими материалами спецпроекта «Таджикистан начинается с тебя» можно ознакомиться здесь.

Партнером проекта выступает компания «МегаФон Таджикистан».

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Спецпроект «Таджикистан начинается с тебя» - это онлайн путеводитель по нашей стране, где вы сможете найти полезную информацию о внутреннем туризме, контакты туоператоров, гостиниц, лайфхаки для начинающих туристов, познавательные интересные истории от наших иностранных авторов, которые лично убедились в гостеприимстве таджикистанцев, красоте таджикских гор и многое другое.

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