В Киргизии вечером 7 августа сотрудники спецназа устроили штурм резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в поселке Кой-Таш. Бывшего главу государства намеревались задержать, но собравшиеся на месте событий его сторонники не дали сотрудникам правоохранительных органов это сделать.

Попытка штурма началась около 20:00 по местному времени (17:00 мск) в присутствии журналистов и большого количества других людей, находившихся в резиденции; в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) подчеркивали, что спецназовцы не используют боевое оружие. Примерно через два с половиной часа сторонникам Атамбаева удалось выдавить спецназ с территории, при этом часть сотрудников сдалась сторонникам экс-президента; как сообщало издание Kaktus Media, у них отобрали оружие и избили.

После неудачной первой попытки в Кой-Таше установилось относительное затишье. Сторонники Атамбаева принялись строить баррикады на территории резиденции; в это же время, как сообщалось, из Бишкека в Кой-Таш стягивались дополнительные силы спецназа. В городе отключили сотовую связь и интернет.

По последним данным, пострадали 43 человека, один из них — сотрудник спецназа — умер в больнице после операции. Шестерых спецназовцев удерживают внутри резиденции Атамбаева, сторонники экс-президента заявили, что отпустят их только после восстановления связи в Кой-Таше.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, находившийся в отпуске, прервал его и вернулся в Бишкек. На утро 8 августа он запланировал экстренное заседание Совета безопасности.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. После ухода с поста он начал критиковать своего преемника Сооронбая Жээнбекова, избранного от возглавляемой им Социал-демократической партии. В начале июня 2019-го на митинге Атамбаев назвал Жээнбекова нелегитимным президентом, а парламент «сопливым». После этого парламентская комиссия заявила о причастности Атамбаева к нескольким коррупционным эпизодам, после чего парламент лишил его статуса «экс-президента», что местные СМИ характеризовали как лишение его неприкосновенности.

После этого, как пишет «Фергана», Атамбаев практически перестал покидать свою резиденцию, в которой собрались его сторонники. В июле он встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, который после встречи заявил о необходимости объединения людей вокруг действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова. МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, но тот отказался.

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