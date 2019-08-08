Первый товарищеский матч между юношескими Саудовской Аравии и Таджикистана до 16 лет, который прошёл 7 августа в городе Таиф, завершился результативной ничьей — 3:3.
В составе нашей команды дублем отличился Мухаммадворис Саидалиев, ещё один мяч на свой счёт записал Сунатулло Азизов.
В пятницу, 9 августа, юношеские сборные Саудовской Аравии и Таджикистана проведут повторный товарищеский матч в Таифе.
Товарищеский матч
Саудовская Аравия (U-16) — ТАДЖИКИСТАН (U-16) — 3:3
Голы Таджикистана: Мухаммадворис Саидалиев (2), Сунатулло Азизов.
7 августа. Таиф, Саудовская Аравия.
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