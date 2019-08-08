Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Презентация смартфонов состоялась в среду в Нью-Йорке, видеозапись события доступна на YouTube-канале южнокорейской компании.

У Galaxy Note 10 диагональ экрана в 6,3 дюйма, а модель 10+ выпустят с диагональю в 6,8 дюйма — самой большой в семействе смартфонов.

Смартфоны работают под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 855 и операционной системы Android 9 Pie. Оба устройства получили модуль из трёх камер: основной на 12 мегапикселей, телеобъектив на 12 мегапикселей и широкоугольной на 16 мегапикселей.

Galaxy Note 10+ оснащён 3D-сканером объектов, позволяющим копировать объекты для 3D-принтеров или создания трёхмерных видео.

Galaxy Note 10 получил аккумулятор на 3500 мАч, а Galaxy Note 10+ — на 4300 мАч. Устройства поддерживают систему быстрой зарядки на 45 Вт, позволяющую заряжать смартфоны за 30 минут, а также беспроводную Wireless PowerShare для зарядки беспроводных наушников и других носимых устройств.

Смартфоны Samsung поддерживают стандарты связи 5G и LTE. В младшей версии 8 ГБ оперативной памяти, в старшей — 12 ГБ. В обеих моделях от 256 ГБ встроенной памяти

Оба устройства получили электронное перо S Pen. Оно позволяет преобразовывать рукописный текст в заметки и дистанционно управлять смартфоном с помощью жестов.

Устройства поступят в продажу в России 23 августа 2019 года. Galaxy Note 10 будет стоить от 76 900 рублей, Galaxy Note 10+ — от 89 990 рублей. Они будут доступны в нескольких цветах — «Аура», «Белый», «Черный» и «Красный».

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