Житель столицы, молодой адвокат Абдулазиз Абдурахмонзода, член Cоюза адвокатов Таджикистана утверждает, что его незаконно задержали и пытали. По его словам, насилие применялось, чтобы он дал признательные показания и подставил работника суда, сообщается на сайте ОО «Независимый центр по защите прав человека».

Сорванная подстава!?

Абдулазиз Абдурахмонзода вот уже четвертый год работает адвокатом адвокатского кабинета территориального подразделения Союза адвокатов Таджикистана по ГРРП, отмечают правозащитники.

Он рассказал, что 9 апреля 2019 года возле здания Варзобского районного суда к нему обратился Саидмурод Саидов с просьбой оказать юридическую помощь по гражданскому делу о возмещении ущерба.

"По устной договоренности за 1500 сомони я согласился составить необходимые юридические документы и участвовать в качестве адвоката в суде первой инстанции, а за 5000 сомони участвовать во всех остальных судебных инстанциях вплоть до исполнения решения суда", - приводит слова адвоката «Независимый центр по защите прав человека».

Адвокат говорит, что спустя неделю, 17 апреля в его столичный офис для заверения соглашения об оказании юридической помощи приехал обратившийся Саидмурод Саидов и принес $500.

"Я попросил его обменять их в банке рядом с офисом на сомони. Взяв первый экземпляр соглашения, Саидов спешно вышел из кабинета, и в этот момент в мой кабинет вошло примерно 20-25 человек, которые представились оперативными сотрудниками Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ", - рассказывает Абдурахмонзода.

По его словам, после задержания оперативники прямо в адвокатском кабинете сломали ему зуб и жестоко избили.

"После избиения оперативники принудили меня написать заявление, - продолжил Абдулазиз Абдурахмонзода, - о том, что я взял сумму в $500 для последующей передачи сотруднику Варзобского суда Шахзоду Нурализода. Оказав физическое давление, меня принудили исполнить их требования. Я под их диктовку написал заявление, подписал его, и мы все вместе направились в Варзобский райсуд".

Абдулазиз Абдурахмонзода утверждает, что по задумке избивших его оперативников он должен был не передать деньги, а подбросить их в стол Шахзода Нурализода, так как у антикоррупционеров якобы есть некие сведения против работника суда.

"В кабинете работника суда я не стал подбрасывать деньги, а сказал, что по делу Саидова принес затребованную им сумму. Нурализода, заподозрив неладное, ответил, что ни у кого денег не просил и вышел из кабинета. Так, 17 апреля, операция по задержанию сотрудника Варзобского суда была сорвана. Оперативники антикоррупционного агентства долгое время указывали, что я прохожу по данному делу как активный свидетель, а в конце мая мне предъявили обвинение по ст. 247 ч.2 п.п. «в, г» УК РТ (Мошенничество)", - рассказывает адвокат.

Так, по словам Абдурахмонзода, с помощью физического давления и применения пыток, а также угрозы уничтожения оригиналов подписанного ранее соглашения об оказании юридической помощи Саидмуроду Саидову, сфабрикованное против него уголовное дело было передано в суд.

"В связи с применением в отношении меня пыток и жестокого обращения я обратился за правовой помощью в организацию члена Коалиции против пыток и безнаказанности в Таджикистане (ОО «НЦЗПЧ»)", - отметил Абдурахмонзода.

Суд и процессуальные издержки

В начале июля уголовное дело было передано в суд столичного района Сино.

В суде Абдулазиза Абдурахмонзода защищает группа из пятнадцати адвокатов во главе с председателем Союза адвокатов РТ Саидбеком Нуриддиновым.

По сведениям стороны защиты, согласно ст.161 ч.7 УПК РТ по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью 2 пунктом «г» ст. 247 УК РТ, если эти деяния совершены с использованием должностных полномочий, предварительное расследование проводится следователями специализированного органа по борьбе с коррупцией.

"Но, согласно примечанию к ст.314 УК РТ, адвокат не является должностным лицом и не наделен должностными полномочиями. Согласно нормам ст.162 ч.3 УПК РТ, следователь, установив, что данное дело ему не подследственно, обязан произвести неотложные следственные действия, после чего передать дело прокурору для направления по подследственности", - говорит Саидбек Нуриддинов.

Адвокаты утверждают, что следователь в нарушение требований данной нормы закона, т.е. подследственности, зная, что адвокат Абдурахмонзода не является должностным лицом и не наделен должностными полномочиями, не направляя дело прокурору, до конца провел предварительное расследование.

Наряду с этим, по мнению стороны защиты, в ходе проведения следствия были нарушены ряд норм законодательства. В частности, нормы ст.183 ч.9 УПК РТ, ст.192 ч.10 УПК РТ, п.4 ч.10 Пленума Верховного Суда РТ от 23.12.2011 года «о практике применения судами законодательства о возвращении дел на дополнительное расследование», ст.52 ч.1 УПК РТ, ст.60 УПК РТ, ст.78 УПК РТ, ст.163 УПК РТ, ч.1-2 ст.31 Закона РТ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Все эти доводы были указаны в жалобе, направленной в Генпрокуратуру Таджикистана.

Саидбек Нуриддинов отметил, что адвокатами суду представлены три ходатайства о возвращении дела на дополнительное расследование, а также ходатайство на основании ст. 88 ч. 1 УПК РТ, данные обращения оставили «открытыми», и суд по ним не вынес никаких решений.

Определением суда от 22 июля 2019 года по данному уголовному делу производство приостановлено, и часть материалов дела направлена в прокуратуру города Душанбе для выяснения обстоятельств применения пыток в отношении Абдулазиза Абдурахмонзода на предварительном следствии.

Судмедэкспертиза: сломан зуб, но здоровью вред не нанесен

Между тем, адвокаты отметили, что на следующий день после применения пыток Абдулазиз Абдурахмонзода прошел освидетельствование, о чем был составлен акт судебно-медицинского обследования от 18.04.2019 года.

Согласно этому акту зафиксировано, что у Абдулазиза Абдурахмонзода сломан шестой зуб справа, имеются кровоподтеки, гематомы, свидетельствующие о нанесении ударов тупым твердым предметом возможно 17.04.2019 года, что "не сопряжено с причинением вреда здоровью".

Защитники напомнили, что от имени Абдулазиза Абдурахмонзода было составлено заявление о применении пыток и жестокого обращения, которое передано в Генеральную прокуратуру РТ.

Правозащитники попытались установить, начата ли прокурорская проверка. В Генпрокуратуре сообщили, что заявление Абдулазиза Абдурахмонзода о применении в отношении него пыток и жестокого обращения передано для дальнейшего рассмотрения и принятия законного решения в прокуратуру города Душанбе.

Наряду с этим сторона защиты Абдулазиз Абдурахмонзода обратилась в Гепрокуратуру РТ с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Агентства по финконтролю и борьбе с коррупцией РТ по ст. 143 прим.1 УК РТ (пытки).

Между тем, 7 августа, было назначено судебное заседание по делу Абдулазиза Абдурахмонзода. В связи с неявкой участников процесса заседание было перенесено на другой день.

ОО «Независимый центр по защите прав человека» отмечает, что попытались получить комментарии по данному делу у представителя следствия и судьи, но в настоящие время это не представилось возможным.

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