В департаменте туризма Минкультуры Кыргызстана озаботились судьбой гостей страны. Об этом сообщил его руководитель Максат Дамир уулу на своей странице в Facebook, сообщает 24.kg.

«Уважаемые туроператоры, если у вас есть группы туристов, которым необходимо обеспечить безопасность в пределах Бишкека, прошу связываться со мной по номеру 0770600607. Совместно с ГУОБДД постараемся организовать их сопровождение», — написал он.

Обстановка в Бишкеке остается спокойной, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе мэрии столицы Киргизии.

Центр Бишкека живет обычной жизнью, работают магазины, кафе. Дополнительных нарядов милиции не видно.

Тем временем в Бишкеке решили собрать дружинников, которые при необходимости будут помогать правоохранительным органам обеспечивать безопасность, отмечает 24.kg.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от кыргызской столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства.

Более 15 человек, в том числе журналист местного издания и один сотрудник спецслужб, получили ранения. Однако задержать экс-президента не удалось.

Атамбаев созывает митинг

Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа. «У моих сторонников не было даже рогатки, это все врут по телевизору. Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят», — заявил он сегодня журналистам.

«Ответственность за смерть несет Сооронбай Жээнбеков, который прислал ребят, абсолютно ни в чем не виновных, на такое грязное и плохое дело», — заявил бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Он подчеркнул, что виновны те, «кто послал спецназ, чтобы они погибли или поубивали гражданских».

«У гражданских кишки наружу были, может быть, и у спецназовцев тоже. Послали с боевым оружием, у них были автоматы и винтовки с лазерным прицелом», — сказал бывший президент.

Алмазбек Атамбаев отметил, что он пытался вести переговоры с властями на протяжении месяца. «Я говорил, что готов дать показания по делу Батукаева через прессу или письменно, но им это не надо. Им нужно, чтобы Атамбаев замолчал, и желательно навсегда. Им не нужна правда. Со стороны Атамбаева нет коррупции в деле Батукаева», — заявил он.

Атамбаев заявил журналистам, что готов отпустить сотрудников спецназа ГКНБ, передает 24.kg с места событий.

Бывший глава государства заявил, что силовики, взятые в заложники, попросили у него прощения.

«Сотрудники спецназа попросили прощения. Они тоже чьи-то дети, и я понимаю это. Большее число раненых мы вывезли еще вчера. Сейчас здесь остаются шесть человек, но мы их отпустим. Я не баран, которому Жээнбеков поведет глотку резать», — заявил Алмазбек Атамбаев.

Он также отметил, что сегодня начнется бессрочный митинг.

«Мы начнем его на «Форуме» где-то в 16.00. Мы выйдем на митинг, чтобы нас не считали за баранов. Вчера была попытка захвата, власть поворачивается в другую сторону. Вооруженным в этом комплексе был только Атамбаев. Генпрокурор прикидывается или не знает законов — мой дом находится под госохраной до решения суда, и сюда не имеют права врываться силовики», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на Совбезе заявил, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

ГКНБ КР предупреждает об ответственности за провокационные сообщения и призывы к противоправным акциям, сообщила пресс-служба ведомства.

Комитет отмечает, что в настоящее время через различные соцсети и интернет распространяются провокационные сообщения о призыве граждан к противоправным акциям.

По информации пресс-службы, проводится активная работа по недопущению и пресечению такого рода продолжающихся провокационных действий со стороны отдельных сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки.

«В случае выявления лиц, распространявших провокационные сообщения, ГКНБ оставляет за собой право объявить им официальное предостережение», — предупреждает ГКНБ.

Накануне вечером спецназ ГКНБ предпринял попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Во время второй попытки задержания начались беспорядки. Есть раненые и пострадавшие. По меньшей мере около 50 человек доставлены в больницы Бишкека и Чуйской области. Один сотрудник спецназа ГКНБ получил огнестрельное ранение. В больнице он скончался. Начальнику ГУВД Чуйского региона проломили голову. Он в коме. Президент Жээнбеков прервал свой отпуск и провел экстренное заседание Совета безопасности.

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