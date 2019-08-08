Вечером 7 августа кыргызстанский спецназ попытался взять штурмом резиденцию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Пострадали 52 человека, один из бойцов скончался. Атамбаев сказал, что огонь вел только он. Первый штурм провалился, на следующий день силовики вновь приступили к осаде здания. Хроника событий от "Настоящего времени".

Как экс-президент стал фигурантом расследования?

Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан до ноября 2017 года. По закону он не мог выдвинуться на очередной срок. Он назвал своего преемника – Сооронбая Жээнбекова – и тот победил на выборах. Вскоре между старым и новым президентами разгорелся конфликт, начались аресты сподвижников Атамбаева.

В отношении Атамбаева ведутся досудебные расследования. В июне Генпрокуратура попросила парламент страны лишить политика статуса экс-президента, что влечет за собой потерю неприкосновенности. Депутаты проголосовали "за".

Почему начался штурм его резиденции?

Известно о шести делах, на причастность к которым проверяют Атамбаева. Прокуратура нашла основания к пяти обвинениям из шести:

незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева;

незаконное завладение участком в селе Кой-Таш, где Атамбаев построил дом (который штурмовали);

незаконное обогащение;

коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека;

возможная причастность к незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека.

Но официальных обвинений Атамбаеву не предъявлено.

Почему начался штурм его резиденции?

По официальной версии, бывшего президента трижды вызывали на допрос по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, но Атамбаев не явился. Тогда МВД попросило спецназ Государственного комитета нацбезопасности Кыргызстана "подвергнуть" экс-президента "принудительному доставлению".

Штурм начался, когда Атамбаев был во дворе своей резиденции в селе Кой-Таш и общался со своими сторонниками, которые живут здесь последние несколько недель. Политик с охраной успел забаррикадироваться в доме.

Несколько десятков его сторонников вступили в противостояние со спецназом. Отстреливались и находившиеся внутри резиденции. При штурме использовалось огнестрельное оружие: как утверждают силовики, они применяли только резиновые пули.

В ходе противостояния несколько человек были ранены, один спецназовец скончался в реанимации от огнестрельного ранения в грудь. По данным Минздрава на утро 8 августа, в больницу обратились 52 человека: на амбулаторное лечение отправлено 20 человек, 11 переведены в медучреждения силовых структур, стационарное лечение получают еще 20.

Ночью шестеро спецназовцев оказались в плену у осажденных, позже Атамбаев распорядился отпустить их.

В интервью Настоящему Времени Атамбаев сказал, что огнестрельным оружием пользовался только он сам: "Вчера они не сказали, что приехали забрать меня на допрос. Они как бандиты ворвались и начали стрелять в людей. Я не раз говорил, что буду стрелять, если придут ко мне в дом".

"Оружие было только у меня. Когда ребята пошли на третий этаж, я стрелял 5-6 раз вверх. Ну, темнота. Рикошет был или попало – я не знаю. Я старался ни в кого из ребят не попадать", – добавил он.

Что будет теперь?

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что в ближайшее время процессуальный статус Атамбаева поменяется:

"Если раньше Атамбаев вызывался на допрос в качестве свидетеля, то теперь он будет вызываться как подозреваемый в тяжких преступлениях", – заявил президент Сооронбай Жээнбеков на внеочередном заседании Жогорку Кенеша.

Корреспонденты Радио Аззатык сообщают, что начался новый штурм резиденции Атамбаева, силовики применяют слезоточивый газ.

Кто такой Азиз Батукаев и как Атамбаев может быть причастен к его освобождению?

Криминальная карьера вора в законе Азиза Батукаева началась еще во времена СССР. С 2006 года он отбывал срок в Кыргызстане. В апреле 2013 года суд освободил Батукаева по состоянию здоровья – на 8 лет раньше срока. Позже выяснилось, что заключение о том, что вор в законе страдает от рака крови, было поддельным.

Оказавшись на свободе, Батукаев тут же отбыл в Чечню частным самолетом. Агентство "Прайм Крайм" опубликовало несколько фото со встреч Азиза с другими криминальными авторитетами в Грозном.

В 2017 году Батукаева арестовали: он сел за руль пьяным и врезался в стоящий на обочине автомобиль, водитель машины погиб. Грозненский суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. В решении суда упоминается и другой приговор – по делу о незаконном хранении оружия. Сложением сроков Батукаеву назначили 7 лет колонии.

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