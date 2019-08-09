АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 АВГУСТА
- В Душанбе стартуют матчи чемпионата CAFA-2019 среди молодежных сборных (до 19 лет региона) по футболу.
- В Российском центре науки и культуры (Россотрудничество) в 15:00 состоится презентация книги полковника гражданской обороны Андрея Пилькевича «Пока бьется сердце».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 АВГУСТА
2007 - В Душанбе начала вещать еще одна FM-радиостанция «Имруз».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 АВГУСТА
1945 – Родился кинорежиссер Валерий Ахадов.
1949 – Родился актер и режиссер Юнус Юсуфов.
1974 – Родилась журналист Анора Саркорова.
Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 9 августа от чешской компании Windy.com.
«Пока бьётся сердце». В Душанбе состоится презентация книги полковника гражданской обороны Андрея Пилькевича
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