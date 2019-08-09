АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 АВГУСТА

- В Душанбе стартуют матчи чемпионата CAFA-2019 среди молодежных сборных (до 19 лет региона) по футболу.

- В Российском центре науки и культуры (Россотрудничество) в 15:00 состоится презентация книги полковника гражданской обороны Андрея Пилькевича «Пока бьется сердце».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 АВГУСТА

2007 - В Душанбе начала вещать еще одна FM-радиостанция «Имруз».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 АВГУСТА

1945 – Родился кинорежиссер Валерий Ахадов.

1949 – Родился актер и режиссер Юнус Юсуфов.

1974 – Родилась журналист Анора Саркорова.

Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 9 августа от чешской компании Windy.com.