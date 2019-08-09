Таджикский политолог считает, что нестабильность в Кыргызстане отразится на сохранении мира и стабильности всех стран региона Центральной Азии.

«Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, добровольно сдавшись властям, поступил разумно и этим он доказал, что не хочет кровопролития и дестабилизации ситуации в стране», сказал в интервью «АП» таджикский политик, доктор юридических наук Шокирджон Хакимов.

Он считает, что если выдвинутые властями против Атамбаева обвинения не будут расследованы объективно, в рамках законов страны, а будут политизированы, в Кыргызстане могут начаться неадекватные выступления населения.

«Нестабильность в Кыргызстане отразится на сохранении мира и стабильности всех стран региона Центральной Азии», - подчеркнул Хакимов.

Между тем, бывшего президента Алмазбека Атамбаева водворят в СИЗО ГКНБ до 26 августа. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа задержать Атамбаева попыталось спецподразделение МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, к месту были стянуты по меньшей мере около трех тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию - Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться.

Алмазбеку Атамбаеву предъявлены предварительные обвинения, однако пока не известно, по каким статьям Уголовного кодекса.

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