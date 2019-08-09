Сегодня, 9 августа, в Душанбе стартует чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) среди молодежных сборных до 19 лет. Сборные Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Туркменистана и Афганистана поборются за звание сильнейшей команды региона. В преддверии старта турнира в гостинице «Таджикистан» в Душанбе состоялась предтурнирная пресс-конференция, где главные тренеры команд поделились своими ожиданиями от чемпионата и заявили о готовности своих сборных к бою, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

Главный тренер молодежной сборной Таджикистана Зайниддин Рахимов заявил, что задача его подопечных в чемпионате CAFA – показать хороший результат, и они готовы к турниру.

Зайниддин Рахимов, главный тренер молодежной сборной Таджикистана fft.tj

Отабек Гулямходжаев, главный тренер молодежной сборной Узбекистана сообщил журналистам, что в Душанбе он не смог привезти нескольких игроков, которые выступают в Суперлиге Узбекистана.

«Тем не менее, это поколение игроков у нас очень сильное. У нас есть два равноценных состава, каждый игрок готов заменить друг друга», - подчеркнул рулевой команды Узбекистана.

Отабек Гулямходжаев, главный тренер молодежной сборной Узбекистана fft.tj

Главный тренер молодежной сборной Ирана Сирус Пурмусави, заявил, что он в Душанбе привез свой сильнейший состав.

«Мы постараемся выступить, как можно успешно и занять первое место на турнире», - отметил Сирус Пурмусави.

Ахмад Зиё Азими, главный тренер молодежной сборной Афганистана, отметил, что он надеется на удачное выступление своей команды на турнире в Душанбе.

Главный тренер молодежной сборной Туркменистана Азиз Камбаров заявил, что душанбинский турнир станет для его команды хорошей проверкой своих сил и возможностей.

Азиз Камбаров, главный тренер молодежной сборной Туркменистана fft.tj

Генеральным координатором турнира является генеральный секретарь Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации Санджар Ризаев из Узбекистана, а роль ассистента генерального координатора возложена на Ильдара Гарифулина из Кыргызстана. Комиссарами игр будут Омид Джамали из Ирана и Михаил Толкачев из Кыргызстана.

Инспекторами судей назначены Мохсен Торки из Ирана и Аллаберген Сапаев из Туркменистана. Все матчи чемпионата будут обслуживать судейские бригады из шести стран – Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана. Таджикистан будут представлять рефери ФИФА Сайёджон Зайниддинов из Душанбе, а также ассистент рефери ФИФА Хамза Шоймардонов из Хуросона.

Всего в рамках молодежного чемпионата CAFA-2019 будет сыграно 10 матчей. Все игры пройдут на Центральном республиканском стадионе Душанбе. Турнир пройдет по круговой системе в один круг. Команда-победитель будет определена по наибольшему количеству набранных очков.

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