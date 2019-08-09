08:10, сегодня Автор: "Настоящее время"

Алмазбек Атамбаев 8 августа добровольно сдался силовикам: штурм его резиденции в родовом селе длился два дня.

8 августа задержать Атамбаева попыталось спецподразделение МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, к месту были стянуты по меньшей мере около трех тысяч сотрудников милиции и спецтехника.

После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию - Алмазбек Атамбаев сдался.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву предъявлено официальное обвинение в коррупции. Он арестован до 26 августа.

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