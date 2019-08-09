Председатель Комитета по делам молодёжи и спорта при правительстве РТ Ахтам Абдуллозода на встрече со спортсменами накануне Дня физкультурника заявил, что за 70 лет существования Советского Союза у нас было всего 133 медали, а за 28 лет Государственной независимости таджикские спортсмены завоевали более 5 тысяч медалей, что почти в 40 раз больше.

Как сообщает пресс-служба Комитета, сравнение спортивных достижений Таджикистана в советский период и в годы государственной независимости Ахтам Абдуллозода привел на встрече со спортсменами и ветеранами спорта республики под названием «Встреча поколений», которая состоялась сегодня в Душанбе.

Председатель также отметил, что достичь хороших результатов позволило постоянное внимание президента Эмомали Рахмона и правительства страны к развитию спорта.

В настоящее время в Таджикистане функционируют более 10 тысяч спортивных объектов. Только за последние 2 года в Душанбе было сдано в эксплуатацию более 200 различных спортивных сооружений. По всей республике действуют 140 спортивных школ, в них занимаются около 48 тысяч юных спортсменов в почти 4 тысяч секциях.

Число учеников детско-юношеских спортивных школ возросло на более 2 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом. Из общего числа занимающихся почти 5,5 тыс. учащихся составляют девочки.

По всей республике возводятся всё новые спортивные объекты. Ведётся постоянная пропаганда важности занятий спортом и здорового образа жизни.

«В 2018 году Таджикистан израсходовал около 2,8 млн сомони для участия таджикских спортсменов в 146 международных соревнованиях, как азиатского, так и мирового масштаба», — отметил Ахтам Абдуллозода.

Он также сообщил, что в рамках празднования Дня физкультурника, который отмечается каждое второе воскресенье августа, по всей республике пройдут мероприятия под девизом «Мы гордимся своим Лидером, который заботится о спортсменах».

В парке культуры и отдыха имени Абулкосима Фирдавси в Душанбе утром 10 августа пройдет утренняя зарядка с участием большого числа спортсменов и тренеров.

Затем участник и физзарядки отправятся в турпоездку в Гиссарскую крепость.

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