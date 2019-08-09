Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву 8 августа предъявлено официальное обвинение, пока только - в коррупции. Он арестован до 26 августа. Подробно о его деле вы можете прочитать в нашем специальном сюжете.

А мы решили напомнить, кто еще из лидеров постсоветских стран попал в опалу и проходит по уголовным делам.

Петр Порошенко

Против экс президента Украины Петра Порошенко возбуждено 12 уголовных дел.

РБК-Украина

В частности, дела возбуждены из-за злоупотребления властью и служебным положением при распределении должностей, госизмены в связи с инцидентом в Керченском проливе, узурпации судебной власти и незаконного завладения телеканалом «Прямой».

Также ему вменяются фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконное назначение правительства.

Кроме того, среди обвинений - захват власти и незаконное вмешательство в судебный процесс, давление на судей.

В качестве свидетеля Петра Порошенко допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году. Сам Порошенко, выступая на съезде партии «Европейские дела», заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.

Виктор Янукович

Ранее на Украине также возбуждали уголовные дела против президента Виктора Януковича.

Он покинул страну после госпереворота 2014 года. А в феврале 2015-го стало известно, что Генеральная прокуратура Украины начала процедуру заочного привлечения бывшего президента к уголовной ответственности и обратилась к России с просьбой об экстрадиции экс-президента.

Генпрокуратура объявила подозрение Януковичу о создании преступной организации. В конце июня 2017 года Оболонский районный суд Киева начал рассмотрение по существу дела о госизмене против него. 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Украины к 13 годам заключения.

Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Кроме того, Януковича обвиняли в массовых убийствах мирных граждан во время Евромайдана, хищении крупных финансовых средств. Позже эти дела объединили в одно и обвинили бывшего президента в создании организованной преступной группировки.

Михаил Саакашвили

Главная прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

NewsOne

Его обвинили в растрате более 8,8 миллиона лари государственных средств на личные нужды, превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

Михаил Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину.

Позже он был назначен советником президента Украины Петра Порошенко, получил украинское гражданство. До ноября 2016 года Михаил Саакашвили занимал пост губернатора Одесской области. А позже его лишили гражданства, против него возбудили уголовное дело о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

В Грузии Михаила Саакашвили в итоге осудили за превышение полномочий и растрату госсредств. Гражданство Украины ему вернули в мае 2019 года, а дела, которые возбуждены в стране, на сегодня приостановлены.

Роберт Кочарян

В Армении смена власти также привела к уголовным делам против бывшего руководителя.

Второй президент Армении Роберт Кочарян был арестован по делу о свержении конституционного строя в первый раз 28 июля 2018 года. Его обвиняют в жестоком разгоне демонстрации в 2008-м и свержении конституционного строя.

Aysor.am

Но через две недели его освободили. Апелляционный суд признал незаконным принятое судом первой инстанции решение о его задержании. Основанием для освобождения стало положение Конституции о неприкосновенности Роберта Кочаряна как бывшего президента. Но уже в декабре 2018 года апелляционный суд вынес решение о повторном аресте экс-президента. До мая 2019-го второй президент Армении снова находился в тюрьме.

Кочарян не признает выдвинутое против него обвинение. Он считает это дело политическим заказом и вендеттой нынешних властей Армении.

В итоге Конституционный суд Армении 18 июля 2019 года обнародовал заявление, в котором сообщил о намерении обратиться за советом в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию Совета Европы.

Аскар Акаев

После побега из страны в 2005 году первого президента республики Аскара Акаева Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовные дела в отношении него и членов его семьи.

kp.kg

Запросы о его выдаче были направлены в Россию.

Парламент (Жогорку Кенеш) официально принял отставку Акаева 11 апреля 2005 года.

После утраты президентства Акаев, будучи профессором, почетным доктором и иностранным членом РАН, занимается научной деятельностью в Москве.

По данным кыргызского МИД, работает он профессором в МГУ в должности главного научного сотрудника Института математических исследований сложных систем имени И.Р. Пригожина.

Курманбек Бакиев

Второй президент Кыргызстана Курманбек Бакиев до "Тюльпановой революции" был лидером политического блока "Народное движение Кыргызстана" и премьер-министром страны.

StanRadar

Занимал пост президента пять лет – с 2005 по 2010 год, придя к власти на волне массовых протестов против Аскара Акаева.

В 2009 году был переизбран на должность президента Кыргызстана. Однако и сам был свергнут оппозицией во время революции 7-15 апреля 2010 года.

Бакиев покинул страну, уехав в Беларусь, где, по последним данным, находится и сейчас.

После бегства Бакиева временное правительство Кыргызстана приняло декрет об отрешении его от власти и лишении президентской неприкосновенности.

Принят закон о лишении экс-президентов Кыргызстана неприкосновенности.

Генпрокуратура Кыргызстана направила в Республику Беларусь запрос об экстрадиции Бакиева, но получила отказ.

В 2013 году в Кыргызстане в отсутствии Бакиева прошел суд, где он был признан виновным в злоупотреблении служебным положением и заочно приговорен к 24 годам колонии усиленного режима.

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