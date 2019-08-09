Более 25 стран представили свои туристические возможности на международной выставке в Душанбе: Китай, Турция, Россия, Индия и соседние страны. Кыргызстан представили турагентства из юга страны.
«У нас простираются горы Памира, летом привлекательны горный туризм, альпинизм, - говорит Зумрад Ибраимжанова, директор турагентства из города Ош. – Ош находится в транзитной зоне. Через нас проходят туристы, которые проходят границу Узбекистана, Таджикистана и Китая, и мы в надежде, что в будущем туристы, которые посетили Таджикистан, приедут и в наш края».
Выставка проходит в рамках Международного туристического форума. Это самое крупное подобное мероприятие в республике. И стране есть, чем хвастаться: количество туристов за 6 месяцев по сравнению с тем же прошлогодним периодом увеличилось на четверть. А в прошлом году страну посетили более миллиона человек, и Таджикистан занял первое место в рейтинге прироста турпотока Всемирной туристской организации.
«В этом году мы открыли 40 новых туристических направлений, - говорит Абдукарим Курбонов, представитель Комитета по развитию туризма РТ. - Туристические возможности Таджикистана очень широкие. Иностранцев привлекают экологический туризм, рекреационный и оздоровительный, охота, история, культура. Более 20% страны составляют особо охраняемые природные зоны, что является нашим преимуществом среди стран Центральной Азии для развития экологического туризма».
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