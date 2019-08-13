АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 АВГУСТА

- Важных мероприятий на этот день не запланировано.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 АВГУСТА

1937 – Организован Республиканский дом народного творчества Таджикистана.

1937 - Совнарком и ЦК КП (б) Таджикистана приняли Постановление об организации музыкального театра – ныне Государственный академический театр оперы и балета Таджикистана им. С. Айни.

1937 – Организована Таджикская государственная филармония.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 АВГУСТА

1899-1966 – Родился Народный гафиз Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Бобокул Файзуллаев.

1932 – Родился композитор Джурабой Охунов.

1943 – Родился писатель Абдугаффори Партав.

Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 13 августа от чешской компании Windy.com.