АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 АВГУСТА
- Важных мероприятий на этот день не запланировано.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 АВГУСТА
1937 – Организован Республиканский дом народного творчества Таджикистана.
1937 - Совнарком и ЦК КП (б) Таджикистана приняли Постановление об организации музыкального театра – ныне Государственный академический театр оперы и балета Таджикистана им. С. Айни.
1937 – Организована Таджикская государственная филармония.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 АВГУСТА
1899-1966 – Родился Народный гафиз Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Бобокул Файзуллаев.
1932 – Родился композитор Джурабой Охунов.
1943 – Родился писатель Абдугаффори Партав.
Интерактивная карта погоды по Таджикистану на 13 августа от чешской компании Windy.com.
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