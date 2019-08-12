Недавнее сообщение о том, что китайская компания намерена открыть в Таджикистане предприятие по переработке мусора, нашла отклик у отечественных предпринимателей. «Мы сами можем переработать мусор, зачем отдавать этот бизнес китайцам», - говорят они.

По их мнению, Китай может инвестировать эту отрасль, а работать должны сами таджикистанцы.

Мусороперерабатывающий завод от Китая

На сегодняшний день проекты по мусоропереработке набирают популярность по всему миру. Это вызвано не только беспокойством об окружающей среде. Перерабатывать мусор экономически выгодно, такой подход позволит получать дополнительные средства в бюджет страны.

К сожалению, в Таджикистане переработка мусора находится только в начальном этапе развития.

Недавно, по словам директора ГУП "Хочагии манзилию коммунали" (ЖКХ) Джамшеда Табарзода, китайская фирма "PINGGAO GROUP CO.LTD" обратилась к правительству Таджикистана для получения разрешения на строительство такого объекта. По данным некоторых источников, компания хотя и является крупнейшим центром по исследованиям, разработке и производству электрооборудования, но также занимается выпуском и поставкой оборудования по переработке отходов.

По данным ЖКХ Таджикистана, в настоящее время власти республики изучают предложение китайской стороны.

По информации зам. директора ЖКХ Бахтиёра Сафарзода, компания намеревается переработать металлолом, пластику, разные твёрдые бытовые отходы.

Предприятие будет построено в окрестностях Душанбе и рассчитывает на мусор, вывозимый из столицы.

«При проектировании нового завода будут учтены все вопросы, касающиеся охраны окружающей среды», - отметил специалист.

Отметим, что если задуманное осуществится, то это будет первым крупным предприятием по переработке твердых отходов в Таджикистане. По сообщению ЖКХ Таджикистана, предприятие будет построено вблизи мусорного полигона на 9-м километре.

По мнению экологов, при этом у жильцов, которые построили дома вблизи полигона, могут возникнуть проблемы. По правилам, свалки и мусороперерабатывающие предприятия должны быть созданы в 3 км от жилых массивов.

Жители душанбинского микрорайона, расположенного на "9-м километре", оказались соседями расширяющего свои границы мусорного полигона.

Каждый день сюда прибывают большегрузные мусоровозы с бытовыми отходами разной степени опасности.

Кроме органических отходов сюда в большом количестве вываливаются полиэтиленовые пакеты, одноразовая пластиковая посуда, баклажки и прочее.

«В Душанбе с каждым годом растёт количество выбрасываемого мусора. Так, если в 80-е годы каждый житель столицы производил в год около 115 килограммов мусора, то сегодня ежегодно один горожанин выносит из своего дома более 1,5 тонн бытовых отходов», - говорит главный специалист столичного Управления охраны окружающей среды Саидахмад Акрампур.

По данным ГУП «ЖКХ», ежегодно в Таджикистане образуется более 2 млн. тонн твёрдых бытовых отходов, без учёта сельской местности.

В республике насчитывается около 69 мусорных свалок/полигонов ТБО, из которых 5 являются управляемыми, остальные 63 - стихийные. Общая территория земель под свалки составляет около 300 га.

По данным ГУП «ЖКХ», доступ к услугам централизованного сбора и вывоза ТБО имеют 85,6% населения городов, 67,3% посёлков и 3,6% сельской местности.

Мусорный полигон вблизи Душанбе Asia-Plus

История вопроса

По данным специалистов Комитета по охране окружающей среды РТ, до 1990 года раздельный сбор отходов имел приоритетный характер.

Заготовительными предприятиями Госснаба и Таджикпотребсоюза из 22 видов перерабатываемых отходов производились товары народного потребления. В 1986 году была разработана госпрограмма по использованию вторичных ресурсов, с капвложениями в строительство и реконструкцию инфраструктуры по переработке отходов. После 1992 года такая заготовительная практика прекратилась, и вся система пришла в упадок.

Разговоры о том, что в Таджикистане нужно построить заводы по утилизации мусора, ведутся давно. Так ещё в 2014 году Торгово-промышленная палата Таджикистана и корпорация «КРОК» подписали протокол об изучении возможности строительства завода по утилизации мусора и автомобильных покрышек.

В 2009 в Бохтаре тогдашний председатель города обещал построить предприятие по переработке мусорных отходов, которое будет возведено с помощью местных предпринимателей.

Как сообщали ранее в ЖКХ республики, для создания комплекса по переработке отходов в столице, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2014 году выделил $9 млн. Но по неизвестным причинам его строительство до сих пор не начато.

По подсчётам специалистов, более 40% содержимого полигонов представляют собой ценное вторсырьё, которое при должной переработке позволит сократить расходы в различных отраслях промышленности.

С появлением крупного и современного мусороперерабатывающего завода, часть проблем, связанная с твёрдыми коммунальными отходами, должна найти своё решение.

Местные предприниматели: Чужие не так бережно относятся к экологии

По данным Комитета охраны окружающей среды в Таджикистане имеются 24 предприятия по переработке мусора.

Информация о том, что китайцы откроют предприятие по переработке отходов, волнует этих предпринимателей. Дело в том, что китайцы, когда построят завод, обычно не так бережно относятся к экологии. Последний пример - китайское предприятие по производству извести в Пенджикенте сбросило свои отходы в реку Шинг, что привело к массовой гибели рыбы.

Они говорят, что правительству Таджикистана лучше поддержать отечественных предпринимателей, чтобы они имели возможность строить заводы по переработке мусора. Местные производители соблюдают экологические нормы и берут на работу исключительно граждан Таджикистана, а китайцы в основном привозят своих специалистов и рабочих. Поэтому они говорят, пусть Китай кредитует переработку отходов, а строит и работать должны сами таджикистанцы.

У таджикских предпринимателей в настоящее время есть уже положительный опыт в этой отрасли. Например, В Кабадияне одна из местных фирм производит топливные паллеты из отходов солодки, в Душанбе местная фирма «Муросо-ЭКО» наладила переработку резины и производит из крошек разные строительные материалы.

5 бизнес-идей от таджикских предпринимателей

По мнению местных предпринимателей, в Таджикистане имеются несколько перспективных для бизнеса направлений по переработке отходов.

Переработка автомобильных покрышек

Вместе с количеством машин растут и объёмы отработанных шин, так что сырьё для бизнеса валяется под ногами. Из переработанной резины можно сделать искусственные покрытия для стадионов и спортивных площадок, наполнители для спортинвентаря, аксессуары для автомобиля (резиновые коврики, бамперы). Продукцию можно использовать для дорожного покрытия и подкладок для шпал.

Переработка строительного мусора

Строительный мусор содержит массу полезного: кирпич, древесину, металл и, конечно, бетон. После переработки их можно использовать, например, для засыпки старого котлована или для «повторного» строительства.

Переработка стекла

Переработанный стеклобой охотно покупают компании по производству изоляции, кирпича, плитки, керамики и абразивов.

Переработка пластика

Самым перспективным с точки зрения переработки считаются пластиковые бутылки. Из них можно делать все те же пластиковые бутылки, синтетическую щетину, плёнку, тротуарную плитку и многое другое.

Переработка бумаги

Две трети переработанной бумаги идёт на изготовление туалетной бумаги и упаковочного картона. Но иногда такое сырьё используют и при производстве кровельных материалов.

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