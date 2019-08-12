Согдийская и Самаркандская области являются примерами того, как сотрудничать двум регионам соседствующих Таджикистана и Узбекистана. Они добились за два года столько, сколько и близко не было за 25 лет.

В интервью «АП» заместитель председателя Самаркандской области Рустам Кобилов подвел промежуточные итоги, и рассказал, что еще ждать в ближайшее время.

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