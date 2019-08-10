Президент вспомнил былые годы, Иран готов доделать тоннель «Истиклол», а Душанбе продолжает привлекать туристов… Такими были основные события уходящей недели в Таджикистане.

Президент посетил Бальджуван и Ховалинг

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершил поездку в Хатлон. Он побывал в Бальджуване и Ховалинге. В обоих районах Эмомали Рахмон открыл множество объектов.

В ходе поездки в Ховалинг посетил гробницу хазрата Султона Увайса Карани. И помолился за Таджикистан.

Фото пресс-службы президента РТ

Гробница Султона Увайса находится в очень живописном месте Ховалингского района, ее ежедневно посещают 400-500 внутренних и зарубежных туристов.

В Бальджуване местные жители подарили президенту картину, где Эмомали Рахмон изображен в маленьком помещении у односпальной кровати: рабочий кабинет главы государства на заре его президентства.

Президент был впечатлён подарком и вспомнил о первых годах своей политической карьеры.

Иран пообещал достроить «Истиклол»

На встрече посла Таджикистана Низомиддина Зохиди с министром энергетики Ирана Риза Ардаканияном стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между Таджикистаном и Ираном в области энергетики и воды. Также была подчеркнута необходимость сотрудничества двух стран в завершении работ на тоннеле “Истиклол”.

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Напомним, Иран и Таджикистан подписали соглашение о строительстве тоннеля «Истиклол» в 2003 году. Размер финансирования составил $39 млн.

Из этих средств $10 млн. - грантовое финансирование правительства Ирана, $7,8 млн. - доля таджикского правительства и $21,2 млн. – кредит иранской стороны.

В апреле 2014 года иранская компания «Собир» возобновила работы по достройке тоннеля. Ранее правительства Ирана и Таджикистана договорились осуществить дополнительное финансирование в размере $6 млн. для достройки данного объекта. Стороны обязались предоставить для выполнения оставшихся работ по $3 млн.

В Душанбе появился двухэтажный автобус

На улицах Душанбе появился первый в истории страны двухэтажный автобус. Автобус, выпущенный на совместном таджикско-турецком заводе «AKIA AVESTO», уже начал оказывать услуги гостям и жителям столицы. Двухэтажные автобусы «AKIA» будут курсировать по специальным маршрутам, охватывающим исторические и культурные достопримечательности Душанбе.

Ушел целитель

В ночь на 8 августа в возрасте 86 лет скончался легендарный таджикский врач-уролог профессор Аслиддин Сайфиддинович Асими.

Таджикистан вновь собирает футболистов Центральной Азии

В Душанбе 9 августа стартовал чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) среди молодежных сборных до 19 лет. Сборные Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Туркменистана и Афганистана поборются за звание сильнейшей команды региона.

Праздники следуют за праздниками

Неделя завершается праздниками – в Душанбе прошел Форум и Международная туристическая выставка.

Но главным является религиозный праздник Иди Курбон: завтра во всех метях страны в 6:30 утра состоится праздничная молитва.

С праздником Иди Курбон, дорогие таджикистанцы!

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