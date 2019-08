At the end of last week from the administrative center of the Surkhandarya region of Uzbekistan - the city of Termez along the route Dushanbe, Vahdat, Kulyab, Kalai-Khumb, Khorog, Kulma (Tajikistan) - the city of Kashgar (China), six freight vans departed to deliver Uzbek goods to China.

Полная версия доступна только для подписчиков Уже оформили подписку? Войти