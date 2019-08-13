Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента Алмазбека Атамбаева в подготовке насильственной смены власти в стране, сообщает Kaktus Media.
«Умысел Атамбаева — госпереворот. Я это говорю официально», — заявил Опумбаев.
Глава ГКНБ отметил, что, поскольку Атамбаев игнорировал вызов на допрос в качестве свидетеля, готовился принудительный привод экс-президента к следователю, передает 24Kg.
По словам Опумбаева, понимая это, Атамбаев «в своем окружении держал женщин, детей и стариков», которым платил деньги. «Это сделано намеренно. Ему нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот», — добавил он.
Опумбаев отметил, что из пяти возможных вариантов принудительного привода был реализован оптимальный.
Кроме того, Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве, сообщает РИА «Новости».
Атамбаев был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таш 8 августа, после того как решил сдаться.
Спецоперация продолжалась более суток: 7 августа сторонники экс-президента оказали бойцам спецназа сопротивление, шестеро силовиков были взяты в плен. В ходе противостояния один спецназовец погиб, 136 человек получили травмы.
Все о деле Атамбаева в нашем сюжете.