12 августа 2019 года исполнилось 95 лет со дня гибели легендарного комбрига Николая Томина. Он погиб на таджикской земле и когда-то возле его памятника в Кулябе торжественно принимали в пионеры. Теперь он лежит под безымянной плитой.

Николай Томин был одним из самых молодых и авторитетных советских военачальников двадцатых годов. Его отличали несомненные дарования. По степени своего таланта он вполне мог соперничать с такими прославленными командирами Красной Армии, как Василий Чапаев и Григорий Котовский.

Но судьба отпустила Николаю Томину всего 38 лет жизни, и в этот недолгий срок вместилось столько переломных событий, трагедий и бурь, что хватило бы на несколько жизней.

Становление командира

Николай Томин родился 6 декабря 1886 года в поселке Кочердык Курганской области в семье уральского казака. В начале первой мировой войны Томин мобилизуется в армию и направляется на Румынский фронт. За смелость и отвагу урядник 1-й Оренбургской казачьей дивизии Томин был награжден Георгиевской медалью 4-й степени и Георгиевскими крестами 3-й и 4-й степени. Среди солдат Томин завоевал авторитет своей храбростью, правдивостью, честностью.

После Октябрьской революции его убрали председателем дивизионного комитета 1 Оренбургской казачьей дивизии - начальником дивизии. Под его руководством в конце декабря дивизия прибыла в Люберцы и перешла на сторону Советской власти.

Вскоре дивизия расформировывается, и он уезжает в родные места, на Урал. В марте 1918 года Томин вступает в ряды Красной Армии и назначается председателем комиссии по организации первых советских частей в г. Троицк и уезде.

Имя красного казака попало в один ряд с двумя-тремя десятками советских военачальников, известных нам позже в качестве основателей Красной Армии: Уборевич, Блюхер, Тухачевский, Буденный, Якир, Фрунзе.

Весной 1918 года, в связи с мятежом белочехов, военно-политическое положение в Оренбуржье резко обострилось. Николай Томин как уполномоченный Троицкого Совета обратился к бывшим фронтовикам – казакам с призывом выступить на защиту Советской власти. В короткий срок из казаков был сформирован1-й Оренбургский казачий полк имени Степана Разина. В течение июня-августа 1918 года Троицкий отряд, состоящий из одного кавалерийского и одного стрелкового полков, под командованием Томина участвует в рейде по тылам колчаковской армии.

Николай Дмитриевич Томин в Первую Мировую войну

В октябре 1919 года в Шадринске Томин формирует 10-ю кавалерийскую дивизию. В июле 1920 года вместе с ней он прибыл на Западный фронт, который в то время стал главным в борьбе против иностранной военной интервенции. Ярко проявилось военное искусство Томина, как командира Красной Армии в боях за Вильнюс и Гродно. Умело сочетая действия пехоты с конной атакой, кавалерийская дивизия Томина нанесла белополякам ряд сокрушительных фронтальных фланговых ударов. С небольшой группой конных разведчиков начдив Томин на плечах отступавшего противника с ходу захватил чугунный мост, по которому вслед за разведчиками в город Вильнюс 14 июля прорвались основные силы дивизии.

Сопротивление поляков было сломлено, и они вынужден был оставить Вильнюс. В городе были взяты большие трофеи и несколько тысяч пленных. Затем кавалерийская дивизия Томина после трехдневных боев взяла укрепленную крепость Гродно.

Эта наступательная операция, как отмечалось в приказе, представляла исключительно редкий случай в истории войн - взятие конницей города - крепости. За успешное выполнение боевого задания по разгрому польских войск под Вильно и Гродно и в других укрепленных районах и проявленные при этом мужество, героизм, большие организаторские способности крупного военачальника Томин был награжден орденом Красного Знамени.

Дальний Восток

В декабре 1921 года его назначили командующим второй Забайкальской группой войск, которая отправлялась на помощь войскам Дальневосточной республики под Хабаровск.

Прибыв на ст. Ин, с января по февраль месяц Томин фактически осуществляет командование не только Забайкальской группой войск, но и другими частями Хабаровского фронта. Войска под командованием Томина в конце декабря 1921 года преградили путь двигавшимся на запад частям белогвардейского генерала Молчанова.

В январе1922 года белогвардейцы и японские войска создают укрепленный район возле Волочаевки. В начале февраля 1922 года начинаются активные военные действия. 5 февраля Томин, командуя второй Забайкальской группой, занимает станцию Ольгохту, разбивает крупные воинские соединения японцев и белогвардейцев. А вскоре части под командованием Томина освободили Волочаевку и Хабаровск.

В приказе Реввоенсовета союза ССР от 13 мая 1924 года заслуги Николая Томина были отмечены награждением вторым орденом Красного Знамени. В приказе РВС по этому поводу говорилось:

«Награждается вторично орденом «Красного Знамени» бывший командующий Забайкальской ударной группой Томин Николай Дмитриевич - за искусное руководство и отличия в боевых операциях в1921г.». Заместитель Председателя Революционного Военного Совета СССР М. Фрунзе.

Комбриг Н. Д. Томин

Восточная Бухара

В дальнейшем Томин проходил военную службу в Бийске, Семипалатинске, учился н военно-академических курсах высшего командного состава Красной Армии. По окончании курсов в конце апреля 1924 года он направляется в Восточную Бухару (Таджикистан) для борьбы с басмачеством. В первых числах мая в г. Куляб Томин вступает в командование отдельной Алтайской кавалерийской бригадой, которой командует около 4-х месяцев. В борьбе против басмаческих банд, действовавших в Кулябской долине, Томин проявил высокое воинское мастерство. Он быстро и оперативно решал сложные задачи боевой обстановки.

Части Алтайской кавалерийской бригады были расположены в районах Кулябской долины и в левобережье Вахша. Основные силы с целью защиты населения от басмачества были распределены небольшими гарнизонами в Шуроабаде, Муминабаде, Ховалинге, Дашти-Джуме и Кизил-Мазаре, штаб бригады и часть 80-го полка были в Кулябе, а два его эскадрона - в Дагане. Эти небольшие подвижные отряды наносили один за другим удары по басмачам.

Красные кавалеристы алтайской бригады в течение мая 1924 года при поддержке отрядов самообороны из дехкан ликвидировали крупные басмаческие банды. Мстя за поражения, басмачи численностью до 1500 человек в июне 1924г. внезапно напали на небольшой красноармейский отряд в Кулябе. Но маленький гарнизон оборонялся до подхода основных сил 80-й кавалерийского полка.

Неотъемлемой чертой Томина, как командира являлось его непосредственное участие в боях. Только за 15 дней Томин побывал в 27 атаках против басмаческих банд. В одной из стычек с басмачами он был ранен и находился на излечении в Кулябском госпитале. Узнав, что в Кулябе остался небольшой красноармейский отряд, басмачи 11 августа 1924 года готовились напасть на малочисленный гарнизон. Как только Томин получил сведения об этом, он покинул больницу и, возглавив комендантский эскадрон, направился на розыск басмачей. У кишлака Тугорак Томин увидел противника. Разгорелся жаркий бой с бандой Аланазара-курбаши. В этом бою Николай Томин был тяжело ранен и вскоре скончался.

Кулябский городской Совет постановил перенести останки тела Томина и захоронить их в центре Куляба. Ему был воздвигнут памятник.

Куляб 1960 год, памятник на месте захоронения комбрига Томина в центре города, открыт в 1950 году. Ныне памятник снесен

Хранители памяти

Прошедшие десятилетия, нарастающий исторический нигилизм молодежи сделали свое дело: молодое поколение начало забывать героев прежних времен. В этих условиях живая связь поколений, свидетельства о реальных событиях и фактах, рассказанные их свидетелями, равно как и реальные сохранившиеся памятники - неоценимое подспорье в борьбе за правду истории.

Государственный и общественный деятель, ученый Мирзо Бегматович Бегматов выступает на открытии отреставрированного памятника – обелиска, на месте гибели комбрига Николая Томина. Справа от него командир 201 военной базы РФ генерал-майор Е. В. Тубол, март 2015 г.

В 2014 году, в год девяностолетия гибели Николая Томина, добровольческая группа «Память-201», 201-й Российской военной базы в Таджикистане, отреставрировала памятник на месте гибели легендарного комбрига. "Сын двух народов" - до сих пор называют Николая Томина местные жители.

Он остался в истории не только как умелый военачальник и отважный воин, но и как человек, помогавший местному населению наладить мирную жизнь, чем снискал к себе любовь и уважение таджикского народа.

Сегодня осталась еще одна нерешенная проблема, касающаяся останков Николая Дмитриевича Томина. В лихие 90-е годы памятник легендарному комбригу был снесен, а могила осталась на старом месте и сегодня многие жители Куляба не знают, что в небольшом скверике, в центре города под безымянной плитой лежит прославленный комбриг.

По словам воинов-интернационалистов, городских активистов г. Куляб Саида Джаборова и Саидахмада Давлятова проблема эта давно тревожит всех неравнодушных к истории города, к памяти комбрига Томина горожан. Недавно городской Совет ветеранов направил в хукумат г. Куляб просьбу перезахоронить останки комбрига на городском православном кладбище и получил разрешение.

Так сегодня выглядит место, где захоронен Николай Дмитриевич Томин

Осталось найти средства для проведения перезахоронения…

Рассказывая о комбриге Томине, Саид Джаборов вспомнил, как в далекие уже 60-е годы его возле памятника торжественно принимали в пионеры. Как их пионерская дружина получала письма от пионеров Оренбуржья, Кургана и Хабаровска, а некоторые письма приходили даже на имя комбрига, как приезжали с родины героя его односельчане и родные.

Увы, сегодня комбригу больше никто не пишет и не приезжает.

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