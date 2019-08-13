Ребята из Душанбе пожарили яичницу на солнце. Правда, им пришлось повозиться и соорудить для этого целую установку. Эксперимент поставили молодые экологи из организации «Маленькая земля».

Совсем недавно корреспондент «АП» тоже попробовала пожарить яичницу при 42 градусах жары, прямо на солнце, без использования каких-либо "усилителей".

Присоединяйтесь и вы к челленджу. Попробуйте пожарить на солнечной энергии яичницу, снимите это на видео и опубликуйте на своей странице под хештегом #яичницанасолнце.