Мероприятие по случаю отъезда семерых стипендиатов программы магистратуры и одного стипендиата программы докторантуры проекта JDS (программа японской грантовой помощи по проекту предоставления стипендий для подготовки кадров) прошло 8 августа в Душанбе. Стипендиаты проекта отправятся в Японию в конце августа и начале сентября 2019 года.

Стипендиаты являются сотрудниками Исполнительного Аппарата президента РТ, министерства экономического развития и торговли, Агентства по статистике при президенте РТ, Национального центра по тестированию, правительства ГБАО, правительства Согда, и Национального банка Таджикистана.

Они начнут учебу в магистратуре в университетах Японии с осени и проведут научные исследования, которые будут способствовать развитию Таджикистана. На презентационной сессии мероприятия они представили своим организациям обзор и возможные результаты своих исследований и ожидаемых предложений. Они также говорили о своих ожиданиях от жизни в Японии и будущих планах в карьере.

Г-н Давлатов, директор Агентства государственной службы при Президенте Республики Таджикистан (АГС), как председатель Управляющей Комиссии проекта JDS, выразил надежду, что стипендиаты JDS, которые в скором времени поедут в Японию на учебу станут хорошими послами Таджикистана, и будут представлять высокую культуру и нравы таджикского народа японцам.

Г-н Китаока, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Таджикистан в качестве заместителя председателя Управляющей Комиссии проекта JDS, пожелал, чтобы стипендиаты JDS не только изучали их предмет, связанный с их специальностью, но и развивали лучшее понимание о людях Таджикистана в сравнении с народом Японии.

Подача заявок на следующий отбор группы стипендиатов, которые будут отправлены в Японию в 2020 году, начнется с сентября 2019 года. Государственным служащим региональных органов власти, а также женщинам-государственным служащим настоятельно рекомендуется подавать заявки на эту стипендию.

Задачи JDS - поддерживать развитие человеческих ресурсов Республики Таджикистан, ориентируясь на молодых государственных служащих, и укреплять двусторонние отношения между Таджикистаном и Японией. Этот проект характеризуется разработанной структурой, которая определяет области исследований и программы, ориентированные на важные вопросы развития в Таджикистане. Ожидается, что выпускники JDS будут лидерами страны и будут участвовать в разработке и осуществлении политики в области социального и экономического развития с использованием полученных академических знаний и навыков.

По состоянию на август 2019 года в Японию было отправлено 52 Стипендиатов по программе магистратуры и 2 Стипендиата по докторской программе, а также 14 Стипендиатов в настоящее время учатся в университетах Японии. Сорок Стипендиатов вернулись в Таджикистан со степенями магистра и способствуют развитию Таджикистана после их возвращения. Проект осуществляется Агентством государственной службы при Президенте Республики Таджикистан при финансовой поддержке правительства Японии. Координацию проекта оказывает Японский центр международного сотрудничества (JICE) под руководством Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Только государственные служащие, которые принадлежат к Целевым организациям проекта, могут подать заявку на эту стипендию. Помимо проекта JDS правительство Японии предоставляет несколько стипендий и учебных программ в Таджикистане, таких как стипендии правительства Японии (Monbukagakusho: MEXT) и краткосрочные тренинги JICA.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по государственному управлению и макроэкономическому развитию. На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой «Тренинг – курсы», превысило 2200 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса. В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 35 проекта на общую сумму более 349,6 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 267,6 млн. долларов грантовой помощи), из которых 11 проектов являются действующими.