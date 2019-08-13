Парвиз Рузиев, руководитель проекта menu.tj, предприниматель в сфере Digital недавно побывал на Памире, и решил поделиться своими впечатлениями от поездки в этот красивейший регион Таджикистана.
«Надеюсь, вы так же, как и я, не будете откладывать поездку на Памир на целых 5 лет и уже совсем скоро посетите этот прекрасный край. Одно скажу точно, тут реально красиво, как в сказке. Пускай мой фоторепортаж послужит вам мотивацией собрать вещи в рюкзак и рвануть навстречу приключениям по просторам Таджикистана», - говорит Парвиз.
Ранее журналист Лилия Гайсина побывала на Памире и была поражена увиденным.
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