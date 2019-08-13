Агентство по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при правительстве Таджикистана предупреждает о наступающем снижении температуры в стране.

Так, в период до 16 августа в республике ожидается неустойчивая погода, отмечается на сайте Агенства.

В этот период ожидается усиление западного ветра (за исключением ГБАО ) до 15-20 м/с.

По Хатлонской области и центральным районам республики сохранится пыльная мгла, предупреждают синоптики.

В этот период также ожидается понижение дневной температуры на 5-8 градусов.

Завтра в Душанбе малооблачно, сохранится мгла. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 34-36 тепла. Осадков не предвидится.

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